Nach 1.467 Tagen Zwangspause ist Mario Vuskovic für den HSV zurück auf dem Platz. Jetzt steht das Nordderby an. Wie schnell kann ein Spieler nach vier Jahren Abstinenz Bundesliga-Niveau erreichen?

Hamburg (dpa) – Viele Geburtstage kommen mit weniger Trubel aus als der von Mario Vuskovic. Der Rückkehrer des Hamburger SV freute sich schon auf etwas Ruhe nach seinem 25. Jahrestag. «Ich kann kaum abwarten, wenn Dienstag ist», hatte er lachend infolge seines emotionalen Comebacks gesagt. 1.467 Tage seit seinem letzten Auftritt für die Hanseaten.



Denn nach dem Ende seiner vierjährigen Doping-Sperre im Test gegen Heimatclub Hajduk Split (1:1) stand am Abend seines Geburtstags am Montag noch die Premiere der Dokumentation zu seiner außergewöhnlichen Geschichte an. Im Mittelpunkt zu stehen, das mag er eigentlich nicht. «Ich freue mich auch total, aber ein bisschen ist mir das einfach zu viel. Deshalb kann ich es ehrlich gesagt kaum erwarten, dass am Dienstag wieder alles normaler wird.»

Letztes Pflichtspiel im November 2022

Doch für Normalität ist seine Geschichte zu besonders. In den vergangenen Jahren stand er oft in den Schlagzeilen. Der Doping-Fall Vuskovic ist in der deutschen Fußball-Historie einmalig. Ein positiver Befund auf die Substanz Erythropoetin (Epo) führte zu einer langen Zwangspause. Mehrere sportgerichtliche Instanzen sahen den Kroaten als Doping-Übeltäter, er beteuerte seine Unschuld.

Vuskovic hat seine Strafen abgesessen. Doch was kommt jetzt? Wie kann er auf Bundesliga-Niveau herangeführt werden? Der HSV plant, ihn äußerst behutsam wiedereinzugliedern. Vuskovic kennt die Bundesliga nicht, nur Liga zwei.

Jetzt Bundesliga. Und am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) das brisante Nordderby in Bremen. Im Test gegen Hajduk wirkte der Kroate physisch auf der Höhe, seine Pässe kamen an und er schaltete sich auch ins Offensivspiel ein. Doch der Vergleich mit der Bundesliga ist schwierig. Der Tabellenführer der kroatischen ersten Liga setzte einige Jungspieler ein. Beim Gegentor sah Vuskovic etwas unglücklich aus, als er Angreifer Carlos Martin nicht entscheidend am Torschuss hindern konnte.

«Normalerweise hätte ich das besser machen können», räumte er ein. «Ich glaube, ich habe mein Bestes gegeben, und für das erste Spiel finde ich das in Ordnung», sagte er. Nach 65 Minuten wurde er ausgewechselt.

Hat Vuskovic eine Chance beim Nordgipfel? Trainer Merlin Polzin ließ sich nur bedingt in die Karten schauen. Vuskovic werde nichts geschenkt bekommen. «Das will er auch gar nicht», sagte er. Durch die Verletztensituation und aufgrund der Länderspielpause biete es sich aber nicht an, «jemanden sofort wegzuschicken oder woanders dann fest einzuplanen» sagte Polzin und deutete an, dass er nicht beim HSV II zum Einsatz kommt.

Polzin sprach von einem besonderen Tag. «Ich habe gesagt, er muss mir nichts beweisen», berichtete der Coach. Er solle der sein, der er immer war. «Aber schon einkalkuliert mit Momenten, die vielleicht nicht so gut sind.»

Schlaflose Nächte bei Vuskovic

Vuskovic dürfte am Sonntag nicht viel an Bremen gedacht haben. Der Fokus war voll auf ihn gerichtet: Lautstarke «Vuskovic»-Sprechchöre, stehende Ovationen, eine Rede vor der Nordkurve und das Solidaritäts-Banner mit der Aufschrift «Free Vuskovic» und seiner Rückennummer 44 als Geschenk der Fans.

Der Abend bleibt in Erinnerung. Auch wenn die Nächte zuvor unruhig waren. «In den vergangenen Nächten habe ich ehrlicherweise nicht viel geschlafen», sagte er. Dass so viele Leute seinen Namen gerufen hätten, sei der Moment gewesen, den er sich lange ausgemalt habe. «Ich schwöre, das ist der Moment, von dem ich fast jede Nacht geträumt habe.»

Die Mitspieler hätten ihn nach seiner Trainingsrückkehr vor zwei Monaten so aufgenommen, als würde er schon vier Jahre mit ihnen zusammenspielen, sagte Vuskovic in einem Vereinsinterview. «Ich fühle mich auch wieder wie ein Teil der Mannschaft», sagte er und fügte hinzu: «Wenn wir am Dienstag in die Trainingswoche vor dem Nordderby starten, wird alles wieder normal sein.»