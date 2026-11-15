Es ist der spektakulärste Doping-Fall im deutschen Fußball: Nach 1.467 Tagen kehrt der vier Jahre lange gesperrte Mario Vuskovic zurück. Die HSV-Fans bereiten dem Kroaten einen emotionalen Empfang.

Hamburg (dpa) – Geräuschvolle Begrüßung und Gastgeschenk: Nach Doping-Sperre und vier Jahren Zwangspause hat Mario Vuskovic ein emotionales Comeback für den Hamburger SV bestritten. 1.467 Tage seit seinem letzten Auftritt für den Fußball-Bundesligisten wurde der 24-Jährige von den HSV-Fans im Testspiel gegen Hajduk Split, Heimatclub von Vuskovic, emotional empfangen.

54.215 Zuschauer verfolgten das Comeback im Volksparkstadion. Das 1:1 (0:1) gegen den kroatischen Erstligisten rückte jedoch in den Hintergrund. Beim 0:1 durch Carlos Martin (45. Minute) konnte Vuskovic den aufs Tor zulaufenden Offensivprofi nicht entscheidend am Schuss hindern und der Ball rauschte ins Tor. Bakery Jatta (81.) glich für die Norddeutschen aus.

Sonst verlief das Comeback von Vuskovic unauffällig. Der Defensivspieler wirkte physisch auf der Höhe, schaltete sich auch häufiger ins Offensivspiel ein. Allerdings spielte Hajduk während der Länderspielpause auch mit einigen Jungspielern – ebenso wie der HSV. Unter Beifall wurde Vuskovic nach 65 Minuten ausgewechselt.

Lautstarke Begrüßung

Schon weit vor dem Anpfiff waren rund um das Stadion etliche Trikots mit Vuskovic' Rückennummer 44 zu sehen. Einen Tag vor seinem 25. Geburtstag dürften viele Fans auf jeden Schritt des Abwehrspielers genau geachtet haben. Vor dem Nordderby beim Rivalen Werder Bremen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gibt es die große Frage, wie schnell er ein ordentliches Bundesliga-Niveau erreichen kann. Während der Sperre durfte er sich nur individuell fit halten. Bruder Luka Vuskovic, der vergangene Saison beim HSV zum Shootingstar aufstieg und im Sommer wechselte, wurde bei der Verlesung der Startaufstellung eingeblendet und kündigte den Mann des Tages an.

Die HSV-Fans bedachten den im Mittelpunkt stehenden Profi mit lautstarken «Vuskovic»-Sprechchören, kurz bevor sich der Profi gut gelaunt im Spielertunnel bereitmachte. Der Club aus Split trug Shirts mit der Nummer 44, die Zahl war auch auf den Trikots vorn vermerkt. Zudem erhielt Vuskovic ein Hajduk-Trikot mit der Nummer.

2023 gesperrt worden

Sein letztes Spiel hatte er am 9. November 2022 für den HSV bestritten, damals in der 2. Bundesliga. Nach einem positiven Test auf die Substanz Erythropoetin (Epo) war Vuskovic im Jahr 2023 vom DFB-Sportgericht für zwei Jahre gesperrt worden. Mehr als ein Jahr später erhöhte der Internationale Sportgerichtshof Cas das Strafmaß auf vier Jahre. Vuskovic bestreitet das Doping. Der HSV unterstützte seinen Spieler von Beginn an.