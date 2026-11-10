«In der Magengegend fühlt sich das nicht gut an»: Matthias Sammer will Uli Hoeneß' Aussagen über Jamal Musiala nicht bewerten. Lothar Matthäus bringt in die Debatte das Beispiel Michael Olise ein.

München (dpa) – Der frühere Ballon-d'Or-Gewinner Matthias Sammer hat nach Uli Hoeneß' umstrittenen Aussagen über Jamal Musiala Verständnis für die Position des Ehrenpräsidenten des FC Bayern München geäußert. Zugleich zeigte Sammer aber auch Mitgefühl für Musiala. «Ich muss sagen, in der Magengegend fühlt sich das nicht gut an, weil das speziell für Jamal selbst natürlich auf der einen Seite eine Katastrophe ist», sagte Sammer bei Sky.

Der externe Berater von Borussia Dortmund erklärte, er könne sowohl die sportliche als auch die wirtschaftliche Perspektive nachvollziehen. Auf der einen Seite sehe er einen «begnadeten» Fußballer und Weltklassespieler, so Sammer. Auf der anderen Seite gehöre es zum Geschäft dazu, «dass es natürlich auch um monetäre Gesichtspunkte geht». Er habe Hoeneß nie anders kennengelernt, als dass dieser solche Themen deutlich anspreche. «Uli nimmt darauf keine Rücksicht», so Sammer.

Sammer: Zeitpunkt, «wo man denkt: ups»

Gleichzeitig sei für ihn klar, dass Hoeneß den 23 Jahre alten Musiala unterstützen wolle. «Er ist der Erste, der diesen Jungen über alles schützen würde, gegen alles, das ist gar keine Frage. Und auf der anderen Seite aber ist der Verein auch sein Junge», sagte Sammer. Er wolle nicht bewerten, ob die Aussagen richtig oder falsch seien. Hoeneß habe den FC Bayern so lange und so erfolgreich geführt wie kaum ein anderer. Deshalb müsse man bei ihm manchmal auch mit Äußerungen zu einem Zeitpunkt rechnen, «wo man denkt: ups».

Hoeneß hatte im «Sonntags-Stammtisch» des BR Zweifel geäußert, ob Musiala nach seiner neurologischen Erkrankung jemals wieder seine frühere Leistungsfähigkeit erreichen könne. Der Vereinspatron verwies auf das wirtschaftliche Dilemma des Rekordmeisters angesichts des langfristigen und üppig dotierten Vertrags, der bis 2030 gültig ist.

Matthäus: Dann müsste Olise mehr verdienen

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus griff diesen Aspekt in seiner Sky-Kolumne auf und schrieb: «Wenn Hoeneß auf das Thema Preis/Leistung abzielen sollte, dann müsste man auch auf der anderen Seite das Gehalt, speziell eines Michael Olise mindestens verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen, denn dessen Marktwert ist seit seiner Verpflichtung auf 150 bis 200 Millionen gestiegen.»

Laut Matthäus trage ein Verein das Risiko, «dass man bei Abschluss eines Vertrags nicht weiß, wo die Reise hingeht», sagte er. «Wenn Musiala, weil er momentan nicht zur Verfügung steht, zu viel verdient, würden Olise oder andere Bayern-Spieler, die überperformen, auf der anderen Seite zu wenig verdienen.»