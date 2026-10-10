Mit dem Derby in Augsburg startet für den FC Bayern eine intensive Phase. Konrad Laimer wird gegen Augsburg dennoch eine Pause gegönnt - und das aus gutem Grund.

Augsburg (dpa) – Allrounder Konrad Laimer fehlt dem FC Bayern München im Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg – der Grund ist aber ein freudiger. «Konrad Laimer ist Vater geworden und steht daher heute nicht im Kader», schrieb der deutsche Fußball-Rekordmeister in einem Post bei X.

Der Österreicher hatte die ersten beiden Saisonspiele für München bestritten, vor der langen Länderspielpause stand er verletzungsbedingt nicht im Aufgebot.

Der FC Bayern startet im Spiel am Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) mit dem Derby in reizvolle Wochen. Es ist das erste von neun Spielen in gut vier Wochen. Zuletzt gewann der FCA im Januar in München mit 2:1. Es war die einzige Niederlage der Bayern in den vergangenen 47 Bundesliga-Spielen.