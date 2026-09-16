Union-Trainer Lustrinelli greift nach dem Fehlstart zu einem ungewöhnlichen Bild: stürzen, bluten, weiterradeln wie ein Zweijähriger. Nun warten die Bayern – gegen die man noch nie gewonnen hat.

Berlin (dpa) – Hinfallen, aufstehen, weiterradeln: Nach dem katastrophalen Saisonstart hat Union-Trainer Mauro Lustrinelli die Fans des Fußball-Bundesligisten um Geduld gebeten. Beim Entwicklungsprozess seiner Mannschaft fühlt sich der 50-Jährige an ein Kleinkind erinnert, das gerade Fahrradfahren lernt.

Rund um den Verein brauche es die Resilienz eines Zweijährigen, der bei seinen ersten Versuchen stürze, sich wehtue und sogar blute. «Und das kann auch noch einmal passieren. Aber, dass du die Hoffnung nicht verlierst, resilient bleibst und voll überzeugt diesen Weg weitergehst», sagte Lustrinelli.

Der Union-Coach stimmte damit auf die nächste schwere Aufgabe ein. Vor dem Spiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen den FC Bayern räumte er ein, dass seine Mannschaft die offensive Spielweise mit der Umstellung auf die Viererkette noch nicht verinnerlicht habe. Nach drei Spieltagen stehen die Eisernen mit nur einem Punkt auf Relegationsplatz 16.