Füllkrug erzielt in Dortmund sein nächstes Tor für Werder - ausgerechnet gegen einen Ex-Club. Durch seinen Last-Minute-Treffer macht der 33-Jährige einer Person zudem ein Geburtstagsgeschenk.

Dortmund (dpa) - Durch seinen späten Treffer in Dortmund sicherte Niclas Füllkrug seinem Herzensverein Werder Bremen einen wichtigen Auswärtspunkt - und bescherte dabei einer Person eine ganz besondere Freude. «Bussi hat heute Geburtstag und der hat sich ein Tor in der 93. Minute von Fülle gewünscht», berichtete der Stürmer nach der Partie.

Wie bestellt, so geliefert: Füllkrug erfüllte dem Bremer Busfahrer Andreas Graßmann mit dem Spitznamen «Bussi» seinen speziellen Geburtstagswunsch, natürlich in der Nachspielzeit. «Das gibts doch gar nicht, oder? Das ist doch unfassbar. Da habe ich dem Bussi heute ein Geschenk gemacht», sagte Füllkrug nach dem Spiel mit einem Lachen. Nach dem Spiel lagen sich Füllkrug und «Bussi» vor dem Bremer Auswärtsblock in den Armen.

«Champions-League-Fülle» weckt Erinnerungen

Mit seinem vierten Bundesliga-Tor seit seiner Rückkehr zum SV Werder Bremen zeigte Füllkrug alte Qualitäten und spielt sich damit zunehmend in den Fokus. Folgt jetzt die Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft? «Ich möchte nicht so gerne darüber reden», sagte Füllkrug nach der Partie auf eine mögliche DFB-Rückkehr angesprochen. «Ich glaube, dass Jürgen Klopp da einen ganz anderen Weg gerade eingeschlagen hat, ganz andere Jungs nominiert hat, dass es ihm auch irgendwie um die Zukunft geht.»

Dass er ausgerechnet bei seinem Ex-Club Borussia Dortmund, mit dem er in der Saison 2023/24 das Finale der Champions League erreichte, am Freitagabend unter Flutlicht traf, weckte bei dem Stürmer alte Erinnerungen. «20:30 Uhr, Signal Iduna Park - da kommt der Champions-League-Fülle raus», sagte der Stürmer mit einem Schmunzeln.