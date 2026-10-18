Eine Protestaktion sorgt in Leverkusen früh für eine Unterbrechung. Vor allem ein Trainer ist mit dem Verhalten der eigenen Fans sichtlich unzufrieden.

Leverkusen (dpa) - Die Bundesliga-Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg ist bereits nach wenigen Minuten unterbrochen worden. Nachdem aus dem Freiburger Gästeblock Tennisbälle auf den Platz geflogen waren, stoppte Schiedsrichter Florian Badstübner die Begegnung in der dritten Minute zunächst. Die Fans der Breisgauer hissten ein Banner, mit dem sie gegen Materialverbote protestierten: «Fankultur eingeschränkt = Spielbetrieb unterbrochen. Gegen Materialverbote!»

Freiburgs Trainer Julian Schuster lief daraufhin sichtlich erbost zum Gästeblock und machte seinen Unmut über die Aktion deutlich. Dabei fasste er sich unter anderem an den Kopf. Bundestrainer Jürgen Klopp nahm das Geschehen von der Tribüne aus mit einem Lächeln zur Kenntnis. Die Fans skandierten derweil zunächst unbeeindruckt davon «Scheiß Leverkusen». Auch eine Stadiondurchsage forderte die Anhänger dazu auf, die Aktion zu unterlassen.

Die Tennisbälle wurden derweil von Ordnern eingesammelt und die Partie nach einer rund fünfminütigen Unterbrechung fortgesetzt. Das Thema Materialverbote, unter anderem für Fan-Utensilien wie Fahnen, führt in Leverkusen immer wieder zu Diskussionen. Auch die Anhänger von Bayer 04 protestieren bei nahezu jedem Heimspiel mit einem Banner mit der Aufschrift «Bayer 04 – Verbotspolitik stoppen» gegen die Einschränkungen.