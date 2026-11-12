Niklas Süle hatte am Ende keine leichte Zeit. Doch nicht die Sorge um einen weiteren Kreuzbandriss bewegte ihn zu seinem frühen Karriereende als Profi. Was es war, verrät er in einem Podcast.

Berlin (dpa) – Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Niklas Süle hat in einem Podcast Einblicke in eine aufgewühlte Gefühlswelt in den letzten Jahren seiner Karriere gegeben. Der 31-Jährige, der seine Profi-Laufbahn im vergangenen Sommer bei Borussia Dortmund beendete, erzählt in «After The Final Whistle» auch von einem Gespräch mit seiner Mutter, das ihn zum Nachdenken veranlasste.

Sie sei damals vorbeigekommen, als er beim BVB eine schwere Zeit mit vielen Verletzungen durchgemacht habe, erinnert er sich. «Da sagte sie zu mir: 'Ich glaube nicht, dass du für diese Branche geeignet bist.'» Im ersten Moment habe er sie gefragt, was sie damit meine.

Zwei Jahre später etwa sei er mit dem Wagen zum Training beim BVB gefahren und gedacht: «'Hey, etwas stimmt nicht.' Ich hatte eine Panikattacke. Und da habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, dass ich nicht mehr in diese Industrie passe.» Die Entscheidung, seine Karriere zu beenden, sei schon vor der großen Sorge um einen möglichen dritten Kreuzbandriss in seinem vorletzten Profi-Einsatz mit dem BVB gegen 1899 Hoffenheim gereift.