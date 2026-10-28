Nach der Trennung von Markus Krösche sucht Eintracht Frankfurt einen neuen Sportvorstand. Nur noch zwei Kandidaten sollen im Rennen sein.

Frankfurt/Main (dpa) – Eintracht Frankfurt steht offenbar kurz vor der Verpflichtung eines neuen Sportvorstands. Laut einem Bericht des Pay-TV-Senders Sky gibt es mit Joti Chatzialexiou und Marcel Schäfer nur noch zwei Kandidaten für die Nachfolge von Markus Krösche, von dem sich der Fußball-Bundesligist Mitte Oktober getrennt hatte.

Chatzialexiou steht seit 2024 beim Zweitliga-Zweiten 1. FC Nürnberg als Sportvorstand unter Vertrag. Der 50-Jährige soll bereits Gespräche mit Frankfurts Vorstandschef Axel Hellmann und dem Eintracht-Aufsichtsrat geführt haben. Schäfer arbeitet seit gut zwei Jahren als Sport-Geschäftsführer beim Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig.

Keine Option mehr ist laut Sky der frühere Eintracht-Profi Christoph Spycher. Der Sportchef des Schweizer Erstligisten Young Boys Bern galt zunächst als Topfavorit auf den Posten, der zeitnah neu besetzt werden soll. Momentan übt Hellmann interimsmäßig das wichtige Amt aus. Die Entscheidung über den Krösche-Nachfolger fällt der Aufsichtsrat.