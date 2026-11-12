Der frühere FIFA-Referee Manuel Gräfe geht seit Jahren juristisch gegen den DFB vor, weil er einst nicht mehr Bundesliga pfeifen durfte. Wie sich die Parteien jetzt erstmals etwas angenähert haben.

Frankfurt/Main (dpa) - Der jahrelange Gerichtsstreit zwischen dem früheren Spitzenschiedsrichter Manuel Gräfe und dem Deutschen Fußball-Bund steht vor dem Ende. In der Berufsverhandlung um eine Schadensersatzforderung vor dem Oberlandesgericht Frankfurt/Main hat der Vorsitzende Richter Richard Kästner die Urteilsverkündung für den 10. Dezember angekündigt.

Im Raum steht aber plötzlich auch eine außergerichtliche Einigung zwischen beiden Parteien. Gräfe und Ronny Zimmermann, als Vizepräsident im DFB-Präsidium zuständig für die Schiedsrichter, sprachen nach der Verhandlung erstmals seit über fünf Jahren wieder miteinander - und schüttelten sich danach sogar die Hand.

Gräfe hatte seine Bundesligakarriere nach 289 Einsätzen im Sommer 2021 wegen der beim DFB damals gängigen Altersbeschränkung von 47 Jahren beenden müssen. Das Landgericht Frankfurt hatte dies als Altersdiskriminierung gewertet und dem ehemaligen FIFA-Referee im Januar 2023 eine Entschädigung in Höhe von 48.500 Euro zugesprochen.

Kein Schadenersatz auf Lebenszeit

Der heute 53-Jährige war gegen dieses Urteil dennoch in die Berufung gegangen, weil ihm das Gericht damals einen darüber hinaus eingeklagten potenziellen Verdienstausfall für die Folgejahre verwehrt hatte. In dem Prozess geht es um eine Gesamtforderung in Höhe von rund 830.000 Euro.

Der jetzige Streitwert berechnete sich im Wesentlichen auf Einnahmen, die Gräfe als Unparteiischer in den vier darauffolgenden Spielzeiten hätte erzielen können, wäre er vom Verband nicht von der Bundesliga-Schiedsrichterliste gestrichen worden.

Richter Kästner machte klar, dass Gräfe mit einem Verdienstausfall für eine Spielzeit rechnen könne. «Anders als das Landgericht gehen wir davon aus, dass der Kläger auch in der Folgesaison als Schiedsrichter hätte tätig sein können», sagte er, betonte aber auch: «So eine Altersdiskriminierung kann auch nicht dazu führen, dass man bis an sein Lebensende Schadenersatz bekommt.»

Gräfe selbst hatte während der Verhandlung erklärt, dass er kaum noch mit einer Einigung im Streit mit dem DFB rechne: «Mein Wunsch wäre das trotzdem. Ich möchte mich in Frieden einigen und einen Neustart machen.»

Der Berliner verwies darauf, dass er mehrere Nachweise habe, dass er damals und heute noch fit genug sei, um Spiele auf höchstem Niveau zu leiten - und auf das Beispiel Felix Brych. Der Bundesliga-Rekord-Referee leitete mit 49 Jahren sein letztes Spiel. «Man hat mit Felix Brych gesprochen - man hätte auch mit mir sprechen können. Ich könnte heute noch auf den Platz gehen und locker weiter pfeifen», bekräftigte Gräfe.