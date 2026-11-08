Jobe und Jude Bellingham stehen erstmals gemeinsam im Kader der englischen Nationalmannschaft. Jobe erinnert sich an Kindheitstage. BVB-Coach Kovac kann sich gut in die Bellinghams hineinversetzen.

Dortmund (dpa) – Für die beiden Bellingham-Brüder Jobe und Jude ist mit der gemeinsamen Nominierung für die englische Fußball-Nationalmannschaft ein Traum in Erfüllung gegangen. «Seit wir klein waren, haben wir das so oft im Garten oder im Park nachgespielt, wie wir zusammen für England spielen», sagte Jobe Bellingham bei DAZN zu seiner Nominierung in den Kader der Three Lions. «Es ist natürlich ein großer Traum für mich und auch für Jude.»

Während sein zwei Jahre älterer Bruder Jude bereits seit einigen Jahren ein Leistungsträger in der englischen Nationalmannschaft ist, wurde Jobe von Nationaltrainer Thomas Tuchel für die zwei anstehenden Partien in der Nations League zum ersten Mal nominiert.

Weil aber natürlich noch offen ist, ob die beiden Bellinghams in der kommenden Länderspielpause auch zur selben Zeit auf dem Rasen stehen werden, will sich Jobe nicht zu früh freuen. «Es ist ja noch nicht passiert, also möchte ich es jetzt nicht heraufbeschwören oder zu früh aussprechen», sagte der Dortmunder.

Kovac: «Schon etwas Besonderes»

Wie sich die Nominierung für die beiden Bellingham-Brüder anfühlen muss, kann Niko Kovac gut nachvollziehen. Auch der Dortmunder Cheftrainer lief in seiner aktiven Spieler-Karriere gemeinsam mit seinem dei Jahre jüngeren Bruder Robert für die Nationalmannschaft von Kroatien auf.

«Ich weiß, dass der Jüngere immer besser sein möchte als der Ältere», sagte Kovac bei DAZN mit einem Schmunzeln und erinnerte sich an die Zeit mit seinem Bruder Robert. «Das ist schon etwas Besonderes, nicht nur fürs eigene Land, sondern auch noch mit seinem eigenen Bruder.» Heute arbeitet Robert Kovac im Trainerteam von Cheftrainer Niko bei Borussia Dortmund.

England gegen Kroatien und Spanien

Unter BVB-Trainer Kovac hat Jobe Bellingham in den vergangenen Wochen mit guten Leistungen und vielen Einsätzen über 90 Minuten zu einer echten Säule im zentralen Mittelfeld entwickelt. Auch Jude Bellingham, der mittlerweile bei Real Madrid in Spanien unter Vertrag steht, legte bei Borussia Dortmund den Grundstein seiner Karriere.

Die englische Nationalmannschaft spielt in der anstehenden Länderspielpause in der Nations League gegen Kroatien und Spanien. Jobe Bellingham durchlief zuvor ab der U15 sämtliche Jugendmannschaften der Three Lions.