Nach dem 0:6 von Leipzig prasste viel auf Frankfurts Kapitän Robin Koch ein. Beim Heimsieg gegen Köln ist er einer der Garanten - und bekommt von seinem Trainer und den Mitspielern großes Lob.

Frankfurt/Main (dpa) – Die Datenanbieter führten ihn als besten Spieler der Partie, der Trainer von Eintracht Frankfurt hatte es ähnlich wahrgenommen. «Ein Extralob an Robin Koch», sagte Adi Hütter nach dem 1:0 seines Teams gegen den 1. FC Köln über seinen Kapitän, der «sensationell die Mannschaft im Griff gehabt» habe. Mit starker Passquote und überragenden Zweikampfwerten war der nach dem 0:6 bei RB Leipzig schwer kritisierte Koch am Freitagabend einer der Frankfurter Garanten.

«Es ist nicht einfach nach so einem Spiel. Ich muss der Mannschaft ein Riesenlob aussprechen. Wir sind sehr froh über den Sieg», sagte der 30 Jahre alte Abwehrchef bei Sky. In Leipzig hatte Hütter seinen Führungsspieler nach 45 Minuten vom Feld genommen und später gesagt, er habe Koch erlöst. Das war diesmal nicht nötig, denn Koch zeigte sich in bester Verfassung.

Atubolu: «Überragendes Spiel gemacht»

Nach der Klatsche von Leipzig hatte Koch auch das Gespräch mit seinem Vater Harry gesucht. «Mit dem telefoniert man – ob es gut oder schlecht läuft», erzählte der Verteidiger. Das verdiente 1:0 dank eines Treffers von Younes Ebnoutalib (77. Minute) war Frankfurts erster Heimsieg seit über sieben Monaten. Damals hieß der Gegner 1. FC Heidenheim, mittlerweile in der 2. Liga angekommen.

«Robin Koch hatte keine einfache Zeit. Er ist ein Leader, so brauchen wir ihn. Er hat ein überragendes Spiel gemacht», sagte Torhüter Noah Atubolu, der erstmals in Frankfurt eine Partie ohne Gegentor beendete. Auch Sportvorstand Markus Krösche war von Kochs Leistung angetan. «Die Woche war nicht einfach für ihn. Er hat das super gemacht», meinte Krösche.