Schweizerin wird Chefin der Geschäftsführung bei RB Leipzig

Mit Tatjana Haenni wird erstmals eine Frau Geschäftsführerin bei RB Leipzig. Sie bringt internationale Erfahrung aus der UEFA, FIFA und NWSL mit.

Leipzig (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig bekommt im kommenden Jahr eine Vorsitzende der Geschäftsführung. Die Schweizerin Tatjana Haenni wird ab dem 1. Januar 2026 ihre neue Rolle als CEO bei RB Leipzig antreten, wie der Tabellenzweite mitteilte. Derzeit gibt es keine andere Frau an der Spitze eines Bundesligisten.

RB besetze die nach dem Abgang von Oliver Mintzlaff vakante Position des CEO und unterstreiche so den Anspruch, «den Club durch eine erweiterte Führungsstruktur zukunftsfähig aufzustellen», heißt es in der Mitteilung. Zur Geschäftsführung gehören außerdem Johann Plenge (Business), Florian Hopp (Administration) und Marcel Schäfer (Sport).

Eine der treibenden Kräfte im Frauenfußball

Haenni war Schweizer Nationalspielerin und arbeitete auch als Trainerin. Sie gilt seit vielen Jahren als eine der großen treibenden Kräfte im Frauenfußball. Bei der UEFA und bei der FIFA hatte sie verantwortliche Posten, sie organisierte auch die Frauen-WM 2011 in Deutschland mit.

Sie war einst die erste Frau in der Geschäftsführung des Schweizer Fußball-Verbandes. Haenni hatte zuletzt am 1. Januar 2023 ihr Amt als Sportdirektorin bei der National Women’s Soccer League (NWSL) in den USA angetreten.

«Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit Johann Plenge, Florian Hopp, Marcel Schäfer sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern», sagte Haenni laut Mitteilung. «Ich kann es kaum erwarten, im Januar zu starten und den Club noch besser und intensiver kennenzulernen. Gemeinsam wollen wir den erfolgreich eingeschlagenen Weg weitergehen und unsere ambitionierten Ziele verwirklichen.»