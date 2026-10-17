Fußball-Bundesliga
«Schlampig» und «unterirdisch»: Schalke-Kapitän deutlich
FC Schalke 04 - FSV Mainz 05
Schalke-Kapitän Kenan Karaman fand nach dem 0:1 gegen Mainz deutliche Worte.
Bernd Thissen. DPA

Drittes Heimspiel dieser Saison, drittes Heimspiel ohne eigenes Tor: Schalke enttäuscht gegen Mainz. Kapitän Kenan Karaman spart nicht mit Kritik. Wie reagiert der Trainer?

Lesezeit 1 Minute

Gelsenkirchen (dpa) – Schalke-Kapitän Kenan Karaman hat nach dem 0:1 (0:1) gegen den FSV Mainz 05 heftige Kritik an seinem Team geübt. «Es war schon unser schlechtestes Spiel bis jetzt. Das muss man schon ehrlich so zugeben», sagte Karaman nach dem dritten Heimspiel in dieser Saison ohne ein eigenes Tor.

«Ich denke auch, dass wir viel zu schlampig spielen», sagte der 32-Jährige speziell zu den mangelhaften Offensivbemühungen des Bundesliga-Aufsteigers. «Das Zweikampfverhalten war unterirdisch», urteilte der Angreifer weiter. «Wir müssen schleunigst daraus lernen. Das war nicht gut genug.»

Von Trainer Miron Muslic bekam Karaman Zustimmung für seine Worte. «Hundertprozentig» pflichte er ihm bei, sagte Muslic: «Das ist eine klare, aber auch ehrliche Analyse. Und das ist, wie wir hier miteinander umgehen: ehrlich.»

© dpa-infocom, dpa:261017-930-855035/1

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