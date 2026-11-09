Nur fünf Tore nach neun Spieltagen - und viele Wirkungstreffer für Schalke 04. Wie der Aufsteiger nach einem wilden Spiel in Sinsheim versucht, sich selbst aufzubauen.

Sinsheim/Gelsenkirchen (dpa) – Wieder zwei verletzte Spieler nach einem Crash mit einem Kollegen, wieder eine Niederlage, wieder viel Frust. Der FC Schalke 04 klammert sich nach dem 1:2 bei der TSG Hoffenheim an die Hoffnung, dass die Mannschaft trotzdem auf einem guten Weg ist. Youri Mulder, der niederländische Direktor Profifußball, verbat sich jegliches Jammern beim Aufsteiger: Schalke wolle «kein Opfer» sein und solle nicht sagen, «dass alles gegen uns ist und so. Dafür kann man nichts kaufen.»

Schalke trifft auf «brutale Widerstände»

Trainer Miron Muslic sagte: «Wir müssen momentan gegen brutale Widerstände ankämpfen, aber das fühlt sich nach Schalke an. Wir werden daran wachsen.» Beim sechsten sieglosen Spiel in Serie lief wirklich viel gegen die Königsblauen, die als Tabellenvorletzter in die Länderspielpause gehen. Vor 28.369 Zuschauern im Sinsheimer Stadion – darunter rund 10.000 lautstarke Gäste-Fans – leistete sich der zuletzt so starke Torhüter Loris Karius einen dicken Patzer, der zum 0:1 durch Fisnik Asllani führte.

«Wenn einer bei uns einen Fehler machen darf, dann ist es Loris. Die letzten 16 Monate kann ich mich an kaum einen Fehler von ihm erinnern», sagte Muslic später. Und es kam noch dicker nicht nur für Karius: Kurz nach der Pause prallte Robin Gosens bei einer Rettungsaktion mit dem Keeper zusammen und traf Karius unglücklich mit den Stollen im Gesicht. Der Torhüter musste nach längerer Behandlung durch Kevin Müller ersetzt werden. Gosens wurde mit einem Knieverband gestützt von zwei Teamkollegen vom Platz geführt.

«Es schaut schlimm aus, wir befürchten eine schlimme Knieverletzung», sagte Muslic zur Lage bei seinem Abwehrspieler. Und zu Karius: «Es sind natürlich Schnittwunden und Platzwunden. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist wie bei Robin.»

Muslic: «Wir können keine Spieler duplizieren»

Dabei war der 32 Jahre alte Gosens gerade erst in die Mannschaft zurückgekehrt. Vor zwei Wochen in Köln waren der Ex-Nationalspieler und sein Teamkollege Soufiane El-Faouzi mit den Köpfen zusammengestoßen. El-Faouzi lief mit einer Maske auf, Gosens mit schwarzem Verband.

«Es tut uns natürlich unheimlich weh, die ganzen Verletzten, jetzt fallen mit Loris und Robin wieder zwei weg. Es ist eine Zeit, wo wir eng zusammenrücken müssen, als Mannschaft, als Verein, die Fans», sagte Kapitän Kenan Karaman. Muslic prophezeite: «Die nächsten Wochen werden nicht einfach, wir können keine Spieler duplizieren.»

Immerhin ein Treffer nach 500 torlosen Minuten

Schalke bäumte sich aber auf gegen die TSG – doch Junior Adamus Treffer (81.) nach 500 torlosen Minuten war zu wenig. Zumal Hoffenheim eine Konterchance nach der anderen vergeigte. «Es kann auch 8:7 oder 8:8 ausgehen. Es war ein wildes Spiel», sagte TSG-Coach Christian Ilzer.

Muslic sprach von der besten zweiten Halbzeit seiner Mannschaft seit der Rückkehr ins Oberhaus. «Dann gehst du als Verlierer vom Platz. Das tut weh», sagte er und versprach: «Wir werden uns finden und werden geschlossen zurückkommen. Das ist Charakter pur, das ist das, was uns letzte Saison getragen hat. Auch wenn es im Moment sehr bitter für uns ist, sich sehr brutal anfühlt, diese Spiele, diese Ausfälle. Für irgendwas ist es schon gut. Wir sind Schalke, wir packen das.»

Er wolle die Situation nicht schönreden, so der 44-Jährige weiter. «Wir sind seit einer Ewigkeit ohne drei Punkte. Aber auch heute war das wieder ein Schritt nach vorn.» Schlussmann Müller forderte: «Nun müssen wir uns noch das Quäntchen Glück erarbeiten. Dafür haben wir zwei Wochen Zeit.» Dann steht am 21. November für die Schalker das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart an.