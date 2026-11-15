Werder Bremen hat einen neuen Präsidenten. Damit geht an der Weser eine Ära zu Ende.

Bremen (dpa) – Philipp Mehrtens ist neuer Präsident des SV Werder Bremen. Der 48-Jährige tritt die Nachfolge von Hubertus Hess-Grunewald an, der zwölf Jahre lang an der Spitze des Vereins gestanden hatte. Hess-Grunewald war nicht für eine weitere Amtszeit angetreten.

Mehrtens, einziger Kandidat bei der Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten, erhielt in der Energieleitzentrale in Bremen 403 der abgegebenen 446 Stimmen. Der Unternehmensberater war bislang stellvertretender Leiter der Leichtathletik-Abteilung.

Blick aufs Derby

Werder ist eine «echte Herzensangelegenheit» für mich, sagte Mehrtens. Er habe zwar nie in Werder-Bettwäsche geschlafen, sei aber seit seiner Kindheit ein großer Fan des Vereins. Mehrtens dankte Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz für die starke bisherige Saison in der Fußball-Bundesliga. «Es wäre das i-Tüpfelchen, wenn in der nächsten Woche im Nordderby drei weitere Punkte folgen würden», sagte der neue Präsident mit Blick auf das Duell mit dem Hamburger SV in einer Woche.

Zur Vizepräsidentin wurde Claudia Lasch gewählt, die das Amt bereits seit vier Jahren bekleidet. Neuer Schatzmeister ist Florian Schwarz. Er tritt die Nachfolge von Axel Plaat an.

Bewegender Abschied

Hess-Grunewald fiel der Abschied nicht leicht. «Ich stehe hier mit ein bisschen Wehmut. Aber in der Überzeugung, dass es der richtige Schritt für Werder Bremen ist», sagte der scheidende Präsident. «Präsident unseres SV Werder gewesen zu sein, war eines der größten Privilegien meines Lebens.»