Borussia Mönchengladbach hat auch im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim das Nachsehen. Der Effekt des Trainerwechsel ist anscheinend wirkungslos verpufft.

Mönchengladbach (dpa) – Bundesliga-Schlusslicht Borussia Mönchengladbach hat auch das sechste Ligaspiel der Saison verloren und kommt auch unter dem neuen Trainer Alexander Blessin nicht aus der Krise. Im Kellerduell des Letzten gegen den Vorletzten unterlagen die Fohlen der TSG Hoffenheim zum Abschluss des sechsten Spieltags zu Hause mit 1:2 (0:1). Als einziges Team der Fußball-Bundesliga sind die Gastgeber weiter punktlos.

Für Hoffenheim trafen Bambasé Conté (11. Minute) und Alexander Prass (54.), Wael Mohya (49.) sorgte vor 43.702 Zuschauern im Gladbacher Borussia-Park für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Hoffenheim macht durch den zweiten Saisonsieg im Tabellenkeller einen Sprung auf den Platz 14.

Conté trifft zur Führung

Im ersten Heimspiel unter Chefcoach Blessin blieb eine schnelle Reaktion der Gladbacher auf das zuletzt verlorene Rheinderby aus. Die Fohlenelf überließ den Gästen aus Sinsheim in den ersten Minuten den Ball und positionierte sich vor dem heimischen Publikum überwiegend in der eigenen Hälfte.

Die Hoffenheimer kamen trotz ihrer Spielanteile zunächst nicht gefährlich vor das Gladbacher Gehäuse, ehe der erste Abschluss direkt zum Torerfolg für die Gäste führte. Nach einer schnellen Kombination über den linken Flügel spielte Prass den Ball scharf und flach in den Strafraum, dort stand Conté goldrichtig und schob per Direktabnahme (11.) zur Führung ein.

Pfeifkonzert zur Pause

Die Hausherren zeigten sich nach dem frühen Schock um eine Antwort bemüht. Ohne sieben Leistungsträger, darunter den erneut verletzten Kapitän Tim Kleindienst, kamen die Gladbacher aber kaum gefährlich vor das Hoffenheimer Tor. Sowohl Isac Lidbeg (23.) als auch Kevin Diks (24.) versuchten es mit Fernschüssen, diese entschärfte TSG-Schlussmann Oliver Baumann ohne große Probleme.

Zum Ende der ersten Halbzeit wurde Hoffenheim wieder aktiver. Fisnik Asllani setzte einen Freistoß von der Strafraumkante an die Latte (42.) und verpasste das 2:0 nur knapp. Die Gladbacher Fans zeigten sich von dem Auftritt ihres Teams immer unzufriedener und schickten die Fohlenelf mit einem Pfeifkonzert und «Wir wollen euch kämpfen sehen»-Rufen in die Pause.

Ausgleich durch Mohya

Von der Fanreaktion angestachelt zeigte Mönchengladbach nach dem Seitenwechsel ein anderes Gesicht. Zunächst scheiterte Lidberg aus kurzer Distanz an Baumann (48.), wenige Augenblicke später erzielte Mohya dann den Ausgleich (49.). Der 17-Jährige zog von der linken Strafraumkante in die Mitte und traf sehenswert ins lange Eck.

Mit dem Ausgleich im Rücken zeigten sich die Gastgeber etwas übermotiviert und rückten auf. Hoffenheim nutzte die Räume prompt für schnelle Gegenstöße. Prass schob folgerichtig mit viel Platz zur erneuten Hoffenheimer Führung ein (54.).

Der zweite Rückstand warf Borussia Mönchengladbach aus der Bahn. Hoffenheim hatte durch Hlozek (59./63.) zwei große Gelegenheiten für das dritte Tor. Ein erneutes Aufbäumen von Gladbach gab es nicht mehr, das Team von Trainer Blessin kam nur noch durch Joe Scally (86.) noch zu einer Chance.