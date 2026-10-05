Es wird weiter fleißig spekuliert, wer eine der höchsten Auszeichnungen im Fußball erhält. Thomas Müller sieht zwei Franzosen vorne - weil diese «Finesse und Power» zeigen.

Vancouver (dpa) – Für Thomas Müller ist sein früherer Bayern-Teamkollege Harry Kane nicht der Topanwärter bei der bevorstehenden Wahl beim Ballon d'Or. «Für mich gibt es zwei Kandidaten, die mich mit ihrer individuellen Performance am meisten begeistert haben, und das sind Michael Olise und sein kongenialer Partner bei der WM Kylian Mbappé», schrieb der Weltmeister von 2014 in seinem eigenen Newsletter.

Müller schob auch eine Begründung nach: «Die beiden kombinieren Spektakel mit Torgefahr. Im Detail schaffen sie es, mit ihrer Finesse und Power effizient zu sein und das Ganze auch noch ultraleicht aussehen zu lassen. Das ist für mich das Material für einen Weltfußballer. Es braucht einfach einen Schuss Magie.»

Müller über Olise: «Immer wieder eine Schau»

Von Olise war Müller einmal mehr nach dessen Gala beim jüngsten 7:0-Bundesligasieg gegen den 1. FC Union Berlin begeistert. «Ist zwar nichts Neues, wie er die Dinger von außerhalb des Sechzehners verwandelt, und dennoch immer wieder eine Schau», so der Angreifer der Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Major League Soccer.

Die beiden Franzosen Olise und Mbappé und auch Englands Kapitän Kane stehen neben anderen Topstars wie Spaniens Weltmeister Rodri zur Wahl für den Gewinn des Ballon d'Dor. Die Verleihung findet am 26. Oktober in London statt.

Der Ballon d'Or wird von der französischen Zeitung «France Football» in Kooperation mit der Europäischen Fußball-Union UEFA vergeben. Der Weltverband FIFA verleiht eine eigene Auszeichnung für den Weltfußballer.