Zwei Zusammenbrüche auf dem Fußballplatz, ein Rückzug aus dem Profisport: Jetzt teilt Christian Eriksen private Glücksnachrichten. Welche Botschaft steckt hinter seinem Instagram-Post?

Hamburg (dpa) – Glückliche Nachrichten von Christian Eriksen: Der Ex-Profi des VfL Wolfsburg ist wieder Vater geworden. Auf seinem Instagram-Account postete der 34-jährige Däne ein Foto seiner Frau und seiner nun drei Kinder. Zu dem Bild schrieb er «Family of 5» (Eine Familie von fünf) – und setzte ein rotes Herz dahinter.

Eriksen hatte im Juni 2021 für einen der dramatischsten Momente im Fußball gesorgt. Während des EM-Gruppenspiels Dänemarks gegen Finnland in Kopenhagen brach er in der 43. Spielminute leblos auf dem Rasen zusammen und musste noch im Stadion wiederbelebt werden. Nach diesem Vorfall wurde ihm ein Defibrillator eingesetzt.

Zweiter Zusammenbruch im Juni 2026

Im Juni dieses Jahres kam es während eines Testspiels gegen die Ukraine in Odense zu einem erneuten Zusammenbruch. In der Folge entschied sich Eriksen, seinen Vertrag mit dem Bundesliga-Absteiger aus Wolfsburg aufzulösen und sich ins Privatleben zurückzuziehen.

Eriksen wurde in seiner Heimat in der Jugend von Odense BK ausgebildet. Es folgten Stationen bei Ajax Amsterdam, den Tottenham Hotspur, Inter Mailand, beim FC Brentford, Manchester United und schließlich beim VfL Wolfsburg. Für das dänische Nationalteam bestritt er als Rekordspieler 151 Einsätze, in denen er 46 Treffer erzielte. Im Trikot der «Wölfe» kam er auf 34 Pflichtspiel-Einsätze.