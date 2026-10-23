Igor Spassikowski statt Mauro Lustrinelli: Ein Kandidat scheitert in der RTL-Show «Wer wird Millionär?» an einer Fußballfrage. Union reagiert mit einer besonderen Einladung.

Berlin (dpa) – Wer den Trainer des 1. FC Union Berlin nicht kennt, bekommt bei den Köpenickern offenbar eine persönliche Vorstellungsrunde. Nach seinem kuriosen Quiz-Patzer bei der RTL-Show «Wer wird Millionär?» hat der Fußball-Bundesligist den Kandidaten Noah Petrik zu einem Heimspiel eingeladen. Dort dürfte der 26-Jährige den Mann kennenlernen, dessen Namen ihn bei Günther Jauch 1.500 Euro kostete.

«Wir haben eine gute Aktion gemacht. Wir haben ihn eingeladen zu einem Union-Spiel gegen Köln. Ich glaube, er hat zugesagt, so können wir uns mal kennenlernen», sagte Lustrinelli beim Pay-TV-Sender Sky. Die Berliner treffen sowohl am kommenden Dienstag im DFB-Pokal als auch am Sonntag darauf in der Bundesliga auf die Kölner. Die Einladung dürfte für das Heimspiel in der Liga gelten.

Kandidat tippt auf «Igor Spassikowski»

Ausgerechnet Lustrinelli war dem Quiz-Kandidaten zum Verhängnis geworden. Bei der 2.000-Euro-Frage wollte Jauch wissen, wer aktuell Cheftrainer des 1. FC Union Berlin ist. Petrik war ratlos und setzte auf seinen Telefon-Joker. Doch auch der vermeintliche Fußball-Experte wusste nicht weiter und lotste den Kandidaten zur falschen Antwort: Igor Spassikowski.

Petrik fiel damit auf 500 Euro zurück. Union hatte den Quiz-Patzer bereits in den sozialen Medien mit Humor genommen. Bei Instagram veröffentlichten die Berliner einen Screenshot der Frage und präsentierten als vermeintlich richtige Antwort «Jimmy Sexyhexi» – eine weitere der vier Auswahlmöglichkeiten.