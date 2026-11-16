Vor einem halben Jahr stand Geschäftsführer Clemens Fritz in Bremen noch heftig in der Kritik. Doch die Stimmung hat sich gedreht. Jetzt steht eine Entscheidung an.

Bremen (dpa) – Nach der Wahl von Philipp Mehrtens zum neuen Präsidenten von Werder Bremen rücken beim Fußball-Bundesligisten die Gespräche über einen neuen Vertrag für Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz in den Mittelpunkt. Der Ex-Profi hatte bei der Mitgliederversammlung der Grün-Weißen noch einmal Verantwortung für das schwache Abschneiden in der vergangenen Saison übernommen, in der Werder nur mit viel Mühe den Abstieg hatte abwenden können.

«Es waren mit Sicherheit herausfordernde Monate. Trotz alledem hatte ich nie den Gedanken daran, wegzulaufen oder abzuhauen», sagte Fritz. «Werder Bremen ist für mich mit großer Leidenschaft und mit viel Herz verbunden.»

Zuletzt gute Transferentscheidungen

Fritz war in der abgelaufenen Spielzeit heftig kritisiert worden, eine Initiative von Mitgliedern hatte zwischenzeitlich sogar eine außerordentliche Mitgliederversammlung zur Absetzung des Geschäftsführers gefordert. Durch kluge Transfers im Sommer wie der Rückkehr von Publikumsliebling Niclas Füllkrug ist es Fritz aber gelungen, Vertrauen zurückzugewinnen. Aktuell steht Werder nach neun Spieltagen auf Platz sechs.

Auf der Mitgliederversammlung am Sonntag in der Bremer Energieleitzentrale gab es daher auch kaum noch Kritik an Fritz. Der scheidende Präsident Hubertus Hess-Grunewald lobte den Geschäftsführer ebenso deutlich wie sein Nachfolger Mehrtens.

Gespräche geplant

Die Zeichen stehen daher auf Vertragsverlängerung. «Der Aufsichtsrat hat schon angedeutet, dass er auf mich zukommen wird. Wann genau das sein wird, kann ich noch nicht sagen. Es gibt keinen Zeitrahmen», sagte Fritz.

Ein Selbstläufer werden die Gespräche aber nicht. «Ich werde mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, wir kommen auf jeden Fall zusammen. Genauso wenig würde das der Aufsichtsrat machen. Wichtig ist, dass wir uns austauschen und Gespräche führen», sagte Fritz.

Das sieht auch Mehrtens so. Er müsse sich erst einmal einen Überblick verschaffen und das Vertragswerk studieren. Dann werde man sich zusammensetzen, kündigte der Präsident an, der qua Amt auch dem Aufsichtsrat vorsitzt, der die Entscheidung schließlich trifft.