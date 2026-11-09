Schalke 04 verliert nicht nur bei der TSG Hoffenheim, sondern bangt um Schlussmann Loris Karius und Verteidiger Robin Gosens. Was der Trainer zu den Verletzungen sagt.

Sinsheim (dpa) – Der FC Schalke 04 rechnet nach dem Zusammenprall zwischen Torhüter Loris Karius und Robin Gosens mit einer längeren Zwangspause zumindest für den Abwehrspieler. «Es schaut schlimm aus, wir befürchten eine schlimme Knieverletzung», sagte Trainer Miron Muslic nach der 1:2-Niederlage des Bundesliga-Aufsteigers bei der TSG 1899 Hoffenheim dem TV-Sender DAZN.

Über den Zustand von Karius sagte der Chefcoach später: «Es sind natürlich Schnittwunden und Platzwunden. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist wie bei Robin.» Die beiden Fußballprofis sollen nach ihrer Rückkehr in Gelsenkirchen untersucht werden.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war Gosens bei einer Rettungsaktion mit seinem Schlussmann zusammengeprallt, traf diesen unglücklich mit den Stollen auf der Nase – und musste selbst mit einem Knieverband gestützt von zwei Teamkollegen vom Platz geführt werden.

«Wir können keine Spieler duplizieren»

Dabei war der 32-Jährige gerade erst in die Mannschaft zurückgekehrt. Vor zwei Wochen in Köln waren Gosens und sein Mitspieler Soufiane El-Faouzi mit den Köpfen zusammen gestoßen. El-Faouzi lief im Stadion von Sinsheim mit einer Maske auf, Gosens mit schwarzem Verband.

«Es tut uns natürlich unheimlich weh, die ganzen Verletzten, jetzt fallen mit Loris und Robin wieder zwei weg. Es ist eine Zeit, wo wir eng zusammenrücken müssen, als Mannschaft, als Verein, die Fans», sagte Kapitän Kenan Karaman. Muslic prophezeite: «Die nächsten Wochen werden nicht einfach, wir können keine Spieler duplizieren.» Für den Stammkeeper rückte Kevin Müller zwischen die Pfosten. «Gezeichnet», so sein Vertreter, habe Karius in der Kabine ausgesehen.