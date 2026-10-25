Der Bayern-Trainer wird noch einige Zeit im Krankenhaus bleiben müssen. Auch Uli Hoeneß ist besorgt und erkundigt sich einem Bericht zufolge persönlich.

München (dpa) - Auch Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat Trainer Vincent Kompany der «Bild»-Zeitung zufolge nach dessen Zusammenbruch im Krankenhaus besucht. Der 74-Jährige sei am Samstagmittag in der Klinik erschienen und habe Kompany auch Essen mitgebracht. In einem Interview der «Welt am Sonntag» hatte Hoeneß zuvor gesagt, er sei im ersten Moment geschockt gewesen.

Kompany war am Freitag auf dem Vereinsgelände zusammengebrochen, als er das Training der Bayern-Amateure verfolgt hatte. Der 40 Jahre alte Belgier wurde daraufhin mit einem Notarztwagen in eine Klinik gebracht.

Kompany soll die nötige Zeit bekommen

Bayern-Sportvorstand Max Eberl hatte am Samstag mitgeteilt, die medizinischen Untersuchungen bei Kompany seien noch nicht abgeschlossen. Der Trainer werde noch einige Tage im Krankenhaus bleiben. Eberl wollte keine vorschnellen Zusammenhänge mit dem Virus-Infekt herstellen, der den Coach bereits in der vergangenen Woche stark beeinträchtigt hatte. Kompany werde alle Zeit bekommen, kündigte Eberl an.

Der deutsche Rekordmeister tritt heute (17.30 Uhr/DAZN) im Bundesliga-Spitzenspiel beim SC Freiburg an. Bis auf Weiteres übernimmt das Trainerteam um den englischen Assistenten Aaron Danks (43) die Aufgaben von Chefcoach Kompany.