Ein Tor, eine Vorlage und Dribblings, die an Florian Wirtz erinnern: Ibrahim Maza rückt bei Bayer Leverkusen mehr und mehr ins Rampenlicht. Er selbst bleibt bescheiden.

Leverkusen (dpa) – Mit seiner Dribbelstärke, Spielübersicht und Torgefahr weckt Ibrahim Maza bei Bayer Leverkusen zunehmend Erinnerungen an Florian Wirtz. Beim 2:1-Erfolg gegen den SC Freiburg überzeugte der 20-Jährige als Torschütze und Vorbereiter – und rückte einmal mehr in den Fokus «Er ist auch ein kleiner Dribbler, die Kombination hatten wir ja auch schon mal hier», sagte Sportgeschäftsführer Simon Rolfes in Erinnerung an Wirtz.

Lob bekam Maza auch von seinem Trainer. «Er ist ein sehr, sehr talentierter Spieler, er gibt uns viel. Er ist immer bereit und will sich verbessern», lobte Carles Martínez nach der Partie. «Mit Spielern wie ihm, die offensiv und defensiv eingebunden sind, können wir immer besser werden», ergänzte der Spanier und betonte zugleich: «Das ganze Team hat gut gespielt, aber die Verbindung Maza-Schick wird wichtig.» Torjäger Patrik Schick harmoniert prächtig mit Maza.

Maza denkt zuerst an die Mannschaft

Maza selbst blieb gewohnt bescheiden: «Ich versuche immer, weiter Gas zu geben, weiter hart zu trainieren. Und ich hoffe, als Mannschaft können wir die Ziele dann dieses Jahr erreichen.» Persönliche Statistiken seien für ihn aber zweitrangig. «Die Mannschaftsziele sind an vorderster Stelle. Wenn ich mit Toren und Assists helfen kann, dann bin ich auch froh. Aber natürlich hat man noch eigene Ambitionen», sagte der Offensivspieler.

Mit Blick auf Bundestrainer Jürgen Klopp, der das Topspiel auf der Tribüne verfolgte, sagte Maza: «Ich hoffe, er sieht mich als guten Spieler. Aber ich bin jetzt algerischer Nationalspieler und stolz darauf. Ich glaube, Deutschland hat auch super Spieler.» Maza spielte von der U17 bis zur U20 in deutschen Juniorenteams, entschied sich jedoch bereits im September 2024 für den algerischen Fußballverband.