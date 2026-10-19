Bayern-Star Michael Olise eckt mit seinem Verhalten an. Lothar Matthäus appelliert, ihn so zu lassen, wie er ist - ob ohne Lederhose oder mit Mütze. Bei der Ballon-d'Or-Frage legt er sich fest.

München (dpa) – Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat dem FC Bayern München geraten, nicht nur mit Harry Kane, sondern auch zeitig mit Michael Olise den Vertrag zu verlängern. «Das sind die Unterschiedsspieler. Und die bringen nicht nur Geld auf dem Platz zurück», sagte Matthäus bei einem Sponsorentermin des Wettanbieters Interwetten. Beim zum Saisonende auslaufenden Vertrag von Kane wird eine Verlängerung erwartet. Beim Franzosen Olise, dessen Arbeitspapier bis 2029 datiert ist, gibt es noch nicht die klaren Signale wie beim Engländer.

Matthäus: Man spart ja Geld, wenn Neuer aufhört

«Ich würde versuchen, mit Olise zu verlängern, noch mal zwei, drei Jahre. Auch wenn er dann den Vertrag nicht einhält, dann habe ich zumindest eine hohe Ablösesumme, weil umso länger der Vertrag läuft, umso mehr Ablöse kann ich mitnehmen», sagte Matthäus.

«Deswegen verlängern, zehn Millionen drauflegen, glaube ich, kein schlechtes Geschäft für Bayern, und Olise ist glücklich», führte der 65-Jährige aus. Das Geld sei ja da, wenn Torhüter Manuel Neuer seinen hochdotierten Vertrag nicht verlängert und am Saisonende aufhört. «Und einen neuen Torwart braucht man ja nicht, weil man ja einen hat», sagte Matthäus mit Blick auf Jonas Urbig.

«Lasst Olise so, wie er ist»

Matthäus schwärmte von Olise, der am Mittwoch (21.00 Uhr/Dazn) im Heimspiel der Champions League gegen den FC Arsenal gesperrt ist. Olise hatte beim 3:3 auswärts gegen Viking Stavanger die Gelb-Rote Karte gesehen.

Schon beim 6:1 gegen Leipzig habe er einen Lerneffekt gesehen, sagte Matthäus. «Was soll ich dem jetzt eine Geldstrafe aufbrummen als Verein, was ja gefordert worden ist? Die größte Strafe für Olise ist, dass er übermorgen nicht spielen darf. Er will Fußball spielen, er will mit euch nicht reden, er will mit mir nicht reden. Er will seine Ruhe haben, er will keine Lederhose anhaben, er will seine Mütze anhaben», beschrieb es Matthäus und appellierte: «Lasst ihn so, wie er ist – und dann haben wir viel Spaß.»

Matthäus: Nur diese beiden können Ballon d'Or gewinnen

Ohne den «Olise-Faktor», der etwas mit dem Gegner mache, werde es schwer, gegen Arsenal zu gewinnen. Insgesamt sieht Matthäus den FC Bayern auf Augenhöhe mit den Topclubs wie Arsenal, FC Barcelona oder Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Bayern sei ein «großer Favorit» auf den Sieg in der Champions League. Noch besser seien die Aussichten in zwei anderen Wettbewerben. «Deutsche Meisterschaft würde ich sagen 99,9 Prozent, Pokalsieg 80 Prozent.»

Matthäus erklärte, dass seiner Meinung nach noch zwei Spieler am 26. Oktober mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet werden können. Denn der Bewertungszeitraum sei eigentlich das letzte Jahr bis zum WM-Ende. «Und wenn ich diesen Zeitraum bewerte, der eigentlich zu bewerten ist, da gibt es für mich nur zwei. Die spielen alle bei Bayern München», sagte der 150-malige Nationalspieler. «Harry Kane und Olise – und kein anderer.»