Auch wenn Niclas Füllkrug vom Thema Nationalelf längst genervt ist, wächst die Zahl der Fürsprecher für ein DFB-Comeback. Was Lothar Matthäus dazu sagt.

Bremen (dpa) – Nach der Tor-Serie von Niclas Füllkrug empfiehlt Rekordnationalspieler Lothar Matthäus eine Rückkehr des Bremer Stürmers in die DFB-Auswahl. «Die Zahlen sprechen für ihn, auch wenn er schon ein gewisses Alter hat. Jürgen Klopp will die Nationalmannschaft verjüngen, aber die Jungen haben noch zu große Schwankungen in ihren Leistungen. Einen erfahrenen Joker wie Füllkrug zu haben, würde mir ein gutes Gefühl geben», schrieb TV-Experte Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Der 33 Jahre alte Füllkrug führt mit sechs Treffern nach sechs Spieltagen gemeinsam mit Leverkusens Patrik Schick die Torschützenliste der Fußball-Bundesliga an. «Füllkrug fühlt sich in Bremen wohl und das merkt man. Bei West Ham und Milan hat er nicht die Wärme, die Zuneigung und das Vertrauen gespürt, das ihm bei Werder entgegengebracht wird», erklärte Matthäus den Aufschwung des Bundesliga-Rückkehrers.

Nach seinem Doppelpack beim 2:2 der Bremer gegen den SC Paderborn hatte Füllkrug selbst genervt auf das Thema Nationalmannschaft reagiert. «Und wenn ich jetzt 44 Mal gesagt habe, dass ich da nicht drüber reden will, wäre es cool, wenn wir nicht mehr darüber reden», sagte der Angreifer.