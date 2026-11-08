Stuttgart (dpa) – Stuttgarts Verteidiger Maximilian Mittelstädt hat bei seinem 1:0-Siegtor gegen Werder Bremen einen offenbar guten Ratschlag befolgt. «Mein Bruder sagt immer: Lange Ecke flach, kurze Ecke hoch. Er ist auch ein Torwart», erklärte der 29 Jahre alte Fußball-Nationalspieler seinen Treffer in der 7. Minute, als er den Ball aus 14 Metern wuchtig unter das Tordach geschossen hatte.

Direkt nach dem Spiel habe er eine Mitteilung von seinem Bruder Frederik erhalten: «Ich sag's dir immer wieder», habe der ihm geschrieben, erzählte Mittelstädt: «Von daher habe ich den zum Glück in die kurze Ecke hoch geknallt. Sehr schönes Gefühl.» Durch den zweiten Bundesliga-Sieg in Folge kletterten die Schwaben mit nun zwölf Punkten in die obere Tabellenhälfte.

Die Vorlage hatte Grischa Prömel geliefert. «Der Ball kommt sehr gut durch. Ich habe ein bisschen auf den Rückraum spekuliert und natürlich Glück, dass der Ball dort auch hinkommt», beschrieb Mittelstädt seinen goldenen Moment. Nach der Pause hätte der gebürtige Berliner fast einen Doppelpack geschnürt, als er mit einem Flachschuss den Pfosten traf.

Hoeneß: Mittelstädt spielte trotz Krampf weiter

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß lobte den für die beiden anstehenden Länderspiele nominierten Mittelstädt auch wegen seines Durchhaltevermögens. «Eigentlich hat er schon in der 75. (Minute) kurz angezeigt, dass es nicht mehr geht, weil er einen Krampf hatte in der linken Wade. Er stand ganz am Ende auch noch auf dem Platz», berichtete der Coach.

«Maxi steht so ein bisschen vielleicht symbolisch heute für diesen Willen, diese Moral, die Bereitschaft, den Gegner mit allem, was man hat, niederzukämpfen. Und darum ging es heute, und das hat Maxi auch getan», sagte Hoeneß. «Noch dazu hat er das entscheidende Tor geschossen.» Dank guter Tipps von Bruder Freddy.