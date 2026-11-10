Nach seinem Zusammenbruch fehlte Trainer Vincent Kompany dem FC Bayern mehr als zwei Wochen. Zum Start der Länderspielphase ist er wieder an der Säbener Straße zurück. Mit einer verletzten Schulter.

München (dpa) - Vincent Kompany ist beim FC Bayern München zurück. Wann der 40-Jährige wieder auf die Trainerbank zurückkehrt, bleibt aber offen. Der belgische Chefcoach wurde zweieinhalb Wochen nach seinem Zusammenbruch zu Beginn der Länderspielphase erstmals wieder auf dem Vereinsgelände des deutschen Fußball-Rekordmeisters gesehen. Dort absolvierte Kompany laut Club-Angaben auch sein Reha-Programm wegen einer Schulterverletzung.

«Vincent Kompany ist auf dem Wege der Besserung und seit Wochenbeginn zurück am Trainingsgelände an der Säbener Straße», teilte der FC Bayern mit. Zuerst hatte die «tz» über die Rückkehr Kompanys berichtet.

Kompany am Vormittag am Club-Gelände

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde Kompany am Vormittag wieder in seinem Büro beobachtet, auf Fotos war er auch zusammen mit Sportdirektor Christoph Freund zu sehen. Nach «Kicker»-Informationen soll der 40-Jährige unter anderem Arzttermine absolviert haben. Laut «Bild» und «tz» hat der belgische Coach die Schulterverletzung bei seinem Zusammenbruch erlitten.

Der Chefcoach des Doublesiegers musste wegen seiner gesundheitlichen Probleme zwischenzeitlich sechs Tage im Krankenhaus verbringen. Danach war ihm Ruhe zu Hause verordnet worden. Am 23. Oktober war Kompany beim Training der zweiten Mannschaft zusammengebrochen. Sein Co-Trainer Aaron Danks, der die Bayern in Kompanys Abwesenheit zu vier Siegen und einem Remis führte, hatte die Vertretung übernommen.

Danks hofft auf Kompany-Rückkehr «so schnell wie möglich»

Die Münchner hatten sich mit Aussagen zu Kompanys Rückkehr auf die Trainerbank zurückgehalten. Mehr und mehr ist ein Comeback des Belgiers im Bundesliga-Heimspiel des Tabellenführers am 20. November gegen den 1. FC Köln denkbar.

Diesen Zeitpunkt hatte am Wochenende auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß genannt. «Nach der Länderspielpause jetzt in zwei, drei Wochen wird er wieder auf der Bank sitzen», sagte der Hoeneß im BR Fernsehen. Danks wünschte sich die Rückkehr von Kompany «so schnell wie möglich», wie er vor wenigen Tagen sagte. «Die Länderspielpause gibt uns die Gelegenheit, zu reflektieren und zu sehen, wann er bereit ist, zurückzukehren.»