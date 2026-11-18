Der FC Bayern München bestreitet das Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln wieder mit Trainer Vincent Kompany. Danach folgt ein dichtes Programm vor Weihnachten.

München (dpa) - Bayern-Trainer Vincent Kompany kehrt nach seinen gesundheitlichen Problemen an die Seitenlinie zurück. Dies bestätigte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bei einer Veranstaltung der «Abendzeitung München». Auf eine entsprechende Frage antwortete der Funktionär am heutigen Abend: «Ja.»

Zuvor hatte der deutsche Fußball-Rekordmeister bereits mitgeteilt, dass Kompany auch bei der Pressekonferenz an diesem Donnerstag für das Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Freitag (20.30 Uhr/Sky) dabei sein werde. Ein klares Indiz für die Rückkehr des Belgiers an die Seitenlinie.

Erfolgreicher Vertreter Danks

Kompany war am 23. Oktober beim Training der zweiten Mannschaft zusammengebrochen. Nach dramatischen Szenen am Vereinsgelände wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte eine Hirnhautreizung diagnostizierten. Nach sechs Tagen durfte der 40-Jährige die Klinik verlassen.

In seiner Abwesenheit hatte Co-Trainer Aaron Danks die Mannschaft betreut und zu vier Siegen und einem Remis geführt. Danks hatte Kompany auch bei den Presseterminen vertreten.

Kompany mit verletzter Schulter auf Trainingsplatz

In dieser Woche leitete Kompany dann erstmals wieder das Training des FC Bayern. Wegen einer Schulterverletzung musste der linke Arm des Chefcoachs gestützt werden. Dreesen berichtete bei dem Event «Das AZ-Sofa», dass dessen Schulterverletzung aus einem starken Krampfanfall resultierte, den Kompany beim Training der zweiten Mannschaft erlitten hatte.

Beim ersten Training von Kompany in dieser Woche fehlten noch viele Nationalspieler, die für die Länderspiele abgestellt waren, darunter die DFB-Profis um Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich oder Englands Weltfußballer Harry Kane. Auch Kapitän und Torhüter Manuel Neuer war wegen seiner Fußverletzung nicht dabei. Der 40-Jährige wird den Münchnern noch mehrere Wochen fehlen.

Dichtes Bayern-Programm vor Weihnachten

Die Münchner müssen vor Weihnachten noch ein dichtes Programm absolvieren. Nach dem Spiel gegen Köln am Vortag der Jahreshauptversammlung geht es in der kommenden Woche in der Champions League bei OSC Lille weiter. Es folgen vier weitere Bundesliga-Partien, ein DFB-Pokalspiel und noch ein weiteres Spiel in der Champions League.

Danks hatte sich die Rückkehr von Kompany «so schnell wie möglich» gewünscht, wie er vor einigen Tagen sagte. «Die Länderspielpause gibt uns die Gelegenheit, zu reflektieren und zu sehen, wann er bereit ist, zurückzukehren», hatte der Co-Trainer gesagt.