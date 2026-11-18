Der FC Bayern München bestreitet das Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln wohl wieder mit Trainer Vincent Kompany. Danach folgt ein dichtes Programm vor Weihnachten.

München (dpa) - Bayern-Trainer Vincent Kompany steht nach seinen gesundheitlichen Problemen vor der Rückkehr an die Seitenlinie. Die Pressekonferenz des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Donnerstag für das Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln (Freitag, 20.30 Uhr/Sky) findet mit dem Cheftrainer statt, wie die Münchner mitteilten.

Kompany war am 23. Oktober beim Training der zweiten Mannschaft zusammengebrochen. Nach dramatischen Szenen am Vereinsgelände wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte eine Hirnhautreizung diagnostizierten. Nach sechs Tagen durfte der 40-Jährige die Klinik verlassen.

In seiner Abwesenheit hatte Co-Trainer Aaron Danks die Mannschaft betreut und zu vier Siegen und einem Remis geführt. Danks hatte Kompany auch bei den Presseterminen vertreten.

Kompany mit verletzter Schulter auf Trainingsplatz

In dieser Woche leitete Kompany dann erstmals wieder das Training des FC Bayern. Wegen einer Schulterverletzung musste der linke Arm des Chefcoachs gestützt werden.

Beim ersten Training von Kompany in dieser Woche fehlten allerdings noch viele Nationalspieler, die für die Länderspiele abgestellt waren, darunter die DFB-Profis um Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich oder Englands Weltfußballer Harry Kane. Auch Kapitän und Torhüter Manuel Neuer war wegen seiner Fußverletzung nicht dabei. Der 40-Jährige wird den Münchnern noch mehrere Wochen fehlen.

Dichtes Bayern-Programm vor Weihnachten

Die Münchner müssen vor Weihnachten noch ein dichtes Programm absolvieren. Nach dem Spiel gegen Köln am Vortag der Jahreshauptversammlung geht es in der kommenden Woche in der Champions League bei OSC Lille weiter. Es folgen vier weitere Bundesliga-Partien, ein DFB-Pokalspiel und noch ein weiteres Spiel in der Champions League.

Danks hatte sich die Rückkehr von Kompany «so schnell wie möglich» gewünscht, wie er vor einigen Tagen sagte. «Die Länderspielpause gibt uns die Gelegenheit, zu reflektieren und zu sehen, wann er bereit ist, zurückzukehren», sagte der Co-Trainer.