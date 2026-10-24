Nach dem Zusammenbruch von Vincent Kompany gibt es vorsichtige Entwarnung. Der Bayern-Coach ist stabil. Klar ist aber: Der Belgier wird nicht nur ein paar Tage fehlen. Sein Trainerstab übernimmt.

München (dpa) - Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany befindet sich nach seinem Zusammenbruch in einem stabilen Zustand. Er wird aber noch «einige Tage» im Krankenhaus bleiben, wie Sportvorstand Max Eberl am Tag nach dem medizinischen Notfall berichtete. «Wir haben gestern Abend auch gesprochen. Auch mit seiner Frau. Das war für uns alle natürlich kein schöner Moment», sagte Eberl vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Sonntag (17.30 Uhr).

Die medizinischen Untersuchungen beim 40 Jahre alten Kompany seien noch nicht abgeschlossen. Eberl wollte keine vorschnellen Zusammenhänge mit dem Virus-Infekt herstellen, der den Belgier bereits in der vergangenen Woche stark beeinträchtigt hatte. «Vinnie wird alle Zeit bekommen. Wir fangen jetzt nicht an, irgendwelche Zeitkorridore aufzubauen», sagte Eberl zum Erholungszeitraum.

Eberl zur Kompany-Rückkehr: Wir reden von Wochen

Man müsse zunächst herausfinden, was es genau sei und wie man danach damit umgehen müsse. «Wir werden aber nicht von Tagen reden, wir werden von Wochen reden. Das muss uns allen klar sein. Im Geist von Vinnie werden wir jetzt die nächsten Wochen bestreiten», sagte der Sportvorstand.

Kompany sei ein «unfassbarer Arbeiter», der sich keine Limits setze, bemerkte Eberl. Aber: «Wenn die leisesten Zeichen eines Körpers nicht gehört werden, dann schreit dein Körper irgendwann. Das hat er eben jetzt getan.» Der Vorfall zeige im übrigen «mal wieder, dass der Fußball nicht das Wichtigste im Leben ist. Das Wichtigste ist die Gesundheit», betonte Eberl.

Bis auf Weiteres übernimmt das Trainerteam um Assistent Aaron Danks die Aufgaben des Chefcoaches. Der 43 Jahre alte Engländer sprang schon einmal für Kompany ein, als dieser im Champions-League-Halbfinalspiel der vergangenen Saison gegen Paris Saint-Germain wegen einer Sperre von der Tribüne aus zuschauen musste.

Kimmich fehlt nach Trauerfall auch in Freiburg

Danks ist überzeugt davon, dass die Bayern-Profis trotz der schwierigen Umstände am Sonntag im Bundesliga-Spitzenspiel in Freiburg Leistung bringen können und werden. Fehlen wird dann erneut Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich nach einem Trauerfall im engsten Familienkreis. Dazu fallen die beim 2:2 gegen den FC Arsenal verletzten Luis Díaz und Minjae Kim aus sowie weiterhin auch Jamal Musiala.

Kompany war am Freitag auf dem Vereinsgelände zusammengebrochen, als er das Training der Bayern-Amateure verfolgt hatte. Der Belgier wurde mit einem Notarztwagen in eine Klinik gebracht. Das für heute geplante Regionalliga-Spiel der zweiten Mannschaft wurde kurzfristig abgesagt. Über eine Verlegung der Partie der Profis in Freiburg sei nicht nachgedacht worden, berichtete Eberl.