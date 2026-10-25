Nach dem Zusammenbruch von Vincent Kompany gibt es vorsichtige Entwarnung. Der Bayern-Coach ist stabil. Währenddessen gibt es aus der Bundesliga viele gute Wünsche - und nachdenkliche Worte.

München (dpa) – Der Zusammenbruch von Bayern-Trainer Vincent Kompany beschäftigt die Bundesliga. In den Stadien richten an diesem Spieltags-Wochenende viele Trainerkollegen Genesungswünsche an den 40-Jährigen aus, der nach Angaben von Bayerns Sport-Vorstand Max Eberl noch einige Tage im Krankenhaus bleiben und sich danach in Ruhe erholen soll. Einige Bundesliga-Trainer wählen mit Blick auf die Belastung in ihrem Job nachdenkliche Worte. Ein Überblick.

Miron Muslic (FC Schalke 04): «Ich kenne das. Der Tag ist manchmal sehr, sehr lang. Unser Job ist sehr fordernd. Deswegen ist eine – so sagen wir es in Österreich – „Coaching-Hygiene“ sehr wichtig. Ich wünsche Vincent nur das Allerbeste. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm und wir sehen ihn bald wieder an der Seitenlinie.»

Niko Kovac (Borussia Dortmund): «Wichtig ist in dieser Phase, ihm Ruhe zu geben. Er braucht die Zeit. Wir wissen alle, wie anstrengend so ein Trainerjob ist.»

Daniel Thioune (Werder Bremen): «Ich habe vor dem Spiel einen Augenblick in der Kabine genutzt, um ihm eine Nachricht zu schicken. Ich habe nach dem Abpfiff gesehen, dass er mir auch schon geantwortet hat. Das zeigt, dass es ihm wahrscheinlich schon besser geht. Von meiner Seite auch die besten Wünsche. Wir sind so oft Kontrahenten, aber halten als Trainerkollegen auch zusammen und wissen, dass die Gesundheit unser höchstes Gut ist.»

Martin Demichelis (RB Leipzig): «Wir als Trainer denken 24 Stunden darüber nach, was wir verbessern können. Wahrscheinlich arbeitet unser Kopf viel zu viel. Er ist auch ein harter Hund und hat eine brutale Persönlichkeit und viel Leidenschaft. Ich wünsche ihm Ruhe und gute Besserung.»

Urs Fischer (FSV Mainz 05): «Natürlich nimmt man das wahr. Das ist nicht schön, aber Teil des Lebens. An dieser Stelle gute Besserung und liebe Grüße an Vincent. Ich hoffe, er kommt so schnell wie möglich zurück.»