Ein neues Medikament sollte der Tochter des früheren Fußballprofis Dennis Diekmeier neue Hoffnung geben - doch daraus wird vorerst nichts. So geht es der 15-Jährigen aktuell.

Sandhausen (dpa) – Rückschlag für die an Krebs erkrankte Tochter des früheren Fußballprofis Dennis Diekmeier: Ein Test für eine neue Form der Therapie habe «leider nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben», sagte Mutter Dana Diekmeier der «Bild».

«Ihr wurde metastasiertes Lungengewebe entnommen. Und das wurde im Labor mit einem neuen Medikament getestet, um zu gucken, ob es reagiert. Und hätte es reagiert, hätte man ihr das Medikament verabreicht», erklärte Dana Diekmeier. Es habe aber nur zu einem Drittel reagiert, und die Therapie wäre mit starken Nebenwirkungen und einem sehr langen Krankenhausaufenthalt verbunden, sagte sie. Man habe sich dagegen entschieden, «weil die Chancen nicht sehr hoch sind, dass es etwas bringt».

Sie betonte jedoch, dass der ganze Prozess noch nicht ganz abgeschlossen sei. «Vielleicht machen wir das noch in einer anderen Form im Januar. Jetzt schließen wir das Jahr erst mal ohne Krankenhaus ab.»

So geht es Delani aktuell

Die 15-jährige Delani sei deswegen «natürlich enttäuscht» gewesen, sagte die Mutter: «Weil man immer viel Hoffnung reinsteckt, dass es irgendwas gibt, das es besser macht. Aber sie ist trotzdem positiv gestimmt und genießt das Leben.» Ihrer Tochter gehe es «gerade sehr gut», sie sei «sehr fit und gut gelaunt, sie möchte gerne noch nach London zum Christmas-Shopping, reitet im Januar bei einem großen Turnier in Leipzig».

Beim ältesten der vier Kinder des inzwischen getrennten Paares Dennis und Dana Diekmeier war im Januar 2025 ein Tumor an der Nebenniere diagnostiziert worden. Dieser wurde operativ entfernt. Kurz darauf entdeckten Ärzte jedoch Metastasen in beiden Lungenflügeln. Seither berichten die Eltern regelmäßig über den Gesundheitszustand ihrer Tochter. Dennis Diekmeier lief als Fußballprofi für den 1. FC Nürnberg, Hamburger SV und SV Sandhausen auf.