Seit Sommer 2023 trägt Emre Can die Kapitänsbinde bei Borussia Dortmund. In einem Interview macht er nun seine persönliche Zukunft zur Nebensache und spricht offen über die Schwächen des BVB.

Dortmund (dpa) – Kapitän Emre Can lässt seine Zukunft bei Borussia Dortmund offen. «Jeder Mensch macht sich natürlich Gedanken, wie es in Zukunft weitergehen könnte, aber für mich ist das aktuell kein drängendes Thema», sagte Can dem «Kicker». Beim BVB hat der 31-Jährige derzeit einen Vertrag bis 2026.

Der 48-malige Fußball-Nationalspieler wolle sich lieber voll auf die anstehenden Spiele konzentrieren. Darunter vot allem das anstehende Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Barcelona (Mittwoch, 21.00 Uhr/DAZN). «Irgendwann wird der Punkt kommen, an dem wir uns zusammensetzen und ganz offen darüber reden, wie es weitergehen könnte. Ich bin sehr gelassen, was das angeht», betonte Can.

BVB «keine Spitzenmannschaft»

Dass der BVB in dieser Saison vor allem in der Bundesliga Schwierigkeiten hat, sei derweil «zwar kein grundsätzliches Einstellungsproblem», erklärte Can: «Aber ich kann nicht ausschließen, dass sich der eine oder andere manchmal denkt: Heute reichen in der Bundesliga vielleicht auch mal 99 Prozent … Das ist jedoch nicht so, dafür ist die Liga zu stark.»

Sein Team vertraue «vielleicht manchmal noch zu sehr auf den Mitspieler, anstatt selbst die drei Schritte mehr zu gehen. Diese Denkweise muss sich ändern. Und zwar in jedem Spiel». Der BVB sei aktuell «keine Spitzenmannschaft. Wir sind aber ein großer Club, der den Anspruch hat, Titel zu gewinnen», hob der Mannschaftskapitän hervor.