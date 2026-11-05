Harry Kane will noch viele Tore im Bayern-Trikot schießen und weitere Titel und Trophäen gewinnen. Der Ballon d'Or-Gewinner und Topverdiener begründet seinen wegweisenden Schritt.

München (dpa) - Die Jubelmeldung der so wichtigen, aber auch teuren Vertragsverlängerung mit Harry Kane inszenierte der FC Bayern mit einem ganz besonderen Bild. Es zeigt den Weltfußballer, wie er in der Allianz Arena an einem Schreibtisch mit einem Füller sitzt und zur Unterschrift ansetzt.

Davor sind der Ballon d'Or und die goldene Trophäe für den weltbesten Stürmer platziert, mit denen der Kapitän der englischen Nationalmannschaft in der vergangenen Woche in London aufgezeichnet wurde. Es war der Höhepunkt seiner Laufbahn - möglich geworden in München. Im Hintergrund sind zwei rote Bayern-Trikots zu sehen. Auf einem steht die Jahreszahl mit der neuen Vertragslaufzeit bis 2029. Das andere ziert Kanes Trikotnummer, die legendäre Neun der großen Mittelstürmer.

Kane: Vertragsverlängerung war für mich einfach

«Für mich war die Vertragsverlängerung wirklich einfach», sagt der 33 Jahre alte Kane in einem Vereinsvideo. «In meinen Vorstellungen wollte ich hierbleiben und fortsetzen, was wir hier aufgebaut haben. Ich freue mich darauf.»

Jetzt ist es also fix - zehn Tage nach der Auszeichnung mit dem Ballon d'Or konnten Kane und der FC Bayern die Fortsetzung ihrer gemeinsamen Erfolgsära verkünden. Es ist ein großer Tag für die Bayern, aber auch für die Bundesliga, für die Kane der Spieler mit der größten internationalen Strahlkraft ist. «Wir sind sehr glücklich, dass wir den besten Spieler der Welt verlängert haben. Wir wollen die Geschichte erfolgreich fortschreiben», sagte Jan-Christian Dreesen.

Dreesens Werk mit Kanes Vater und Bruder

Der Vorstandsvorsitzende, dem schon maßgeblich die Verpflichtung von Kane im Sommer 2023 für die Münchner Rekordablöse von rund 100 Millionen Euro zugeschrieben wurde, führte seit August die Verhandlungen mit Kanes Vater Pat und Kanes Bruder Charlie, wie aus dem Verein zu hören war. Die Anwälte regelten nun den Rest. Der Torjäger hätte sogar bis 2030 verlängern wollen.

Nun sind es zwei Jahre, wie es der Verein wollte. Dem Münchner Topverdiener dürfte die kürzere Laufzeit noch etwas mehr Gehalt einbringen. Kane zahlt freilich auch im vierten Bayern-Jahr mit Toren, Leistung und Werbewert zurück.

Sportvorstand Max Eberl sprach von «einem Mehrwert» des Torjägers. «Harry ist eine Persönlichkeit auf und neben dem Platz, die wir brauchen, um die ganz großen Titel zu holen.» Dabei steht nach bislang drei vergeblichen Anläufen der Triumph in der Champions League ganz oben auf der Wunschliste.

«Ich fühle mich beim FC Bayern wie zu Hause»

Kane ist mit den Bayern bislang zweimal deutscher Meister (2025, 2026) und einmal DFB-Pokalsieger (2026) geworden. Dreimal wurde er Torschützenkönig in der Bundesliga. Mit 156 Toren in 161 Pflichtspielen hat er einen Rekord nach dem anderen gebrochen - national wie international.

«Ich fühle mich beim FC Bayern wie zu Hause. Ich liebe den Verein, die Fans, die Stadt München - wir haben ein fantastisches Team und in Vincent Kompany einen fantastischen Coach. Es macht mich sehr stolz, Teil dieses Vereins zu sein», sagte Kane. Auch privat fühlt sich der vierfache Familienvater in Bayern sehr wohl: «Meine ganze Familie ist hier sehr glücklich. Ich möchte mit diesem großartigen Verein noch viele Titel gewinnen.»

Hainer: Ein besonderer Moment

«Aus einem großen Transfer ist mit der Zeit ein besonderes Stück FC Bayern-Geschichte geworden», sagte Vereinspräsident Herbert Hainer stolz: «Das ist heute ein besonderer Moment für den FC Bayern.» Kane sei «längst dahoam» beim deutschen Topclub, meinte Dreesen. Kane sei 2023 als «weltbester Stürmer» geholt worden und habe sich in München weiterentwickelt zum «weltbesten Spieler».

«Diese zentrale Vertragsverlängerung gibt uns Planungssicherheit: Sie sendet ein Signal, dass beim FC Bayern die größten Ziele möglich sind», betonte Eberl. «Wir freuen uns sehr, dass er weiter eine prägende Figur sein wird, die hier die Richtung mitbestimmt, und mit der wir unseren Kader in der Zukunft weiter ausrichten können.» Ist Kanes Verlängerung auch ein Grund für Offensivstar Michael Olise, seine Zukunft längerfristig in München zu sehen? Der aktuelle Vertrag des 24-jährigen Franzosen läuft bis 2029 - so lange wie Kanes neuer.

Wenige Monate nach der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko, bei der England Dritter wurde, veredelte Kane seine herausragende vergangene Saison dann mit dem Ballon d'Or - der wichtigsten individuellen Auszeichnung im Weltfußball. Er setzte sich bei der Journalistenwahl in seiner Heimatstadt London knapp gegen WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé durch und bescherte der Bundesliga damit den ersten Ballon d'Or seit Matthias Sammers Triumph 1996.

Hoeneß: Unser bester Transfer

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß rühmte den Torjäger schon vor einiger Zeit als den «besten Transfer, den wir je gemacht haben». Kane sei «ein Spieler, der in jeder Hinsicht ein Vorbild ist, nicht nur als Torjäger, als Spieler auf dem Platz, sondern auch als Persönlichkeit», hatte Hoeneß im Sommer gesagt.

Die Vertragsverlängerung dürfte Kane auch noch viele Schnitzel bescheren. Für jedes Bayern-Tor bekommt er von einem Wirt in seiner Nachbarschaft ein Schnitzel mit Röstkartoffeln oder Kartoffelsalat geliefert. Schnitzel sei vermutlich sein Lieblingsessen in Deutschland, aber allzu viele dürften es auch nicht sein. «Ich kann nicht behaupten, dass ich alle esse», sagte Kane Anfang des Jahres. Freunde, Gäste oder andere würden sich aber auch darüber freuen.