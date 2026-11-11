Vor Harry Kane erhielt jahrzehntelang kein Bayern-Spieler den Ballon d'Or. Im aktuellen Kader sieht der neue Preisträger aber weitere Kandidaten für die Auszeichnung.

München (dpa) – Weltfußballer Harry Kane sieht in den Reihen des FC Bayern München weitere Spieler, die in den nächsten Jahre den Ballon d'Or gewinnen könnten. «Ich denke, mehrere Bayern-Spieler könnten ihn gewinnen. Michael (Olise) hat es unter die Top 10 geschafft und spielt bisher eine so starke Saison, dass er sicherlich eine Chance hat», sagte Kane der «Sport Bild».

Der Stürmer erhielt die prestigeträchtige Auszeichnung vor drei Wochen. Er setzte sich bei der Journalistenwahl knapp gegen den Franzosen Kylian Mbappé und den spanischen Weltmeister Lamine Yamal durch. Olise wurde bei der Abstimmung Neunter.

Kane träumt vom Champions-League-Sieg – und einem weiteren Titel

Nach dem Gewinn des Ballon d'Or unterzeichnete Kane bei den Bayern einen neuen Vertrag bis 2029. Im Interview betonte er, dass er mit dem FCB die Champions League gewinnen will. «In fünf Jahren würde ich gerne mindestens einmal mit Bayern die Champions League und mit England einen Titel gewonnen haben», sagte Kane.