Joshua Kimmich stellt sich öffentlich vor Jamal Musiala – Oliver Kahn nennt das ein wichtiges Zeichen. Zugleich kritisiert er die Bayern-Bosse. Was ihn an deren Vorgehen stört.

München (dpa) – Oliver Kahn hat die Aussagen von Joshua Kimmich zur Causa Jamal Musiala gelobt und zugleich erneut Kritik an den Bossen des FC Bayern München geübt. «Joshua Kimmich war schon immer ein Typ, der auch Klartext geredet hat», sagte der frühere Bayern-Vorstand bei RTL und Sky in der Sendung «Triple – der Hagedorn-Fußballtalk».

Der 57-Jährige fügte hinzu: «In dem Fall war es nicht überraschend, weil man erwartet, dass sich der Kapitän vor den Spieler stellt, um der Mannschaft zu zeigen: Hey Leute, wir wollen ein Bollwerk sein. Wir haben gerade viele Schwierigkeiten. Wir dürfen uns jetzt nicht auseinanderbringen lassen. Das war von Joshua ein wichtiges Zeichen.»

Kahn: «Man hat Jamal geschwächt»

Deutliche Kritik äußerte Kahn an den Bossen des FC Bayern. «Mir erschließt sich das bis heute immer noch nicht, warum diese Aussagen gemacht worden sind, denn was ist denn jetzt erreicht worden? Man hat Jamal geschwächt, man hat ihn irgendwo beschädigt. Man hat gewissermaßen auch einen wirtschaftlichen Schaden zu verzeichnen», erklärte der einstige Weltklasse-Torhüter. Kahn hatte schon vor gut zwei Wochen auf der Online-Plattform LinkedIn Kritik an den Aussagen des Bayern-Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß geübt.

Seit Tagen steht der Gesundheitszustand von Musiala (23) im Mittelpunkt von heftigen Diskussionen. Die Bayern-Aufsichtsräte Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hatten wegen der gesundheitlichen Probleme Musialas einen Gehaltsverzicht ins Gespräch gebracht. Sie zweifelten öffentlich an, dass Musiala trotz der Erkrankung wieder sein früheres sportliches Topniveau erreichen könne.

Kahn: «Aus meiner Sicht sollte man das nicht öffentlich machen»

Die Mannschaft des deutschen Fußball-Rekordmeisters werde durch die öffentlich ausgetragene Debatte «ein Stück weit verunsichert», äußerte Kahn. «Es ist schwierig herauszuarbeiten, was genau damit öffentlich erreicht werden sollte. Vielleicht sollte Druck erzeugt werden auf die Berater von Jamal. Aus meiner Sicht sollte man das nicht öffentlich machen.»

Nationalmannschaftskapitän Kimmich reagierte nach dem 1:2 der Münchner in der Champions League beim OSC Lille am Mittwochabend auf die Kritik unter anderem von Hoeneß. Er kritisierte den internen Umgang mit dem seit anderthalb Jahren um seine Gesundheit und die frühere Topform ringenden Topverdiener Musiala.