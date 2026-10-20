Spassikowski, Sexyhexi - oder doch Lustrinelli? In einer Quaizshow scheitert ein Kandidat am Namen des Union-Trainers. In Berlin nimmt man es mit Humor.

Berlin (dpa) – Hat der 1. FC Union Berlin einen neuen Cheftrainer? Soll Igor Spassikowski die Köpenicker zum Klassenerhalt in der Bundesliga führen? Diese Antwort gab jedenfalls ein Kandidat in der RTL-Quizshow «Wer wird Millionär?» mit Moderator Günther Jauch und scheiterte deswegen an der 2.000-Euro-Frage.

Denn der Coach der Berliner ist seit dieser Spielzeit der Schweizer Mauro Lustrinelli. «Ich bin noch mal die Fußballtrainer durchgegangen, aber ich habe den Namen gerade nicht im Kopf», sagte Noah Petrik, als er die Frage sah. «Heißen die Leute so?», fragte er in Richtung Jauch. Der gab gewohnt trocken zurück: «Einer von denen heißt so.»

Petrik musste dann einen seiner Telefon-Joker bemühen, der nach eigenen Worten zwar Fußball-Fan war, «aber auch schon ein bisschen her, sage ich jetzt mal.» Bei der dritten Antwortmöglichkeit Erling Gaudigaard, fragte er noch mal nach. Am Ende führte er Petrik auf die falsche Fährte von Igor Spassikowski. Der 26-Jährige ahnte sein Scheitern dann schon im gequälten Blick von Jauch und fiel auf 500 Euro zurück.

Beim Fußball-Bundesligisten nahm man es mit Humor. Bei Instagram posteten die Berliner einen Screenshot von der Frage, darunter ein Foto von Lustrinelli und als Kommentar: «Antwort: D.» Das war die Option Jimmy Sexyhexi.