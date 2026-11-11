Nach den Aussagen von Uli Hoeneß zu Lennart Karl soll es eine Aussprache gegeben haben. Der Blick von Club und Teenager ist nun nach vorne gerichtet. Beste Antworten hat Karl ohnehin schon gegeben.

München (dpa) – Lennart Karl hat die Kritik mit Toren beantwortet – und auch der öffentliche Wirbel soll jetzt beendet sein. Nach den jüngsten Aussagen von Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß soll es laut «Sport Bild» zu einer internen Aussprache zwischen Sportdirektor Christoph Freund und der Karl-Seite gekommen sein. In der Anfangsphase der Saison musste Karl, der die WM verpasst hatte, erstmals mit Gegenwind umgehen.

Sind die öffentlichen Scharmützel jetzt beendet?

Beim Austausch hätte der FC Bayern München klargestellt, dass er mit der Entwicklung von Karl zufrieden sei. Nach der internen Aussprache wollen demnach beide Seiten die öffentlichen Scharmützel der vergangenen Wochen beenden und nach vorn blicken.

Karl hatte nach seinem Treffer in der Champions League beim Sieg des deutschen Fußball-Rekordmeisters bei Atlético Madrid (2:0) eine Bla-Bla-Geste gezeigt und sich offensichtlich auf die Kritik bezogen. Hoeneß sagte im BR Fernsehen, dass ihn die Handbewegung Karls in Madrid nicht gestört habe.

Zuletzt hatte Hoeneß dem 18-Jährigen mehr «Demut» empfohlen, was Karls Berater Michael Ballack nicht gefallen hatte. Hoeneß betonte bei seinem TV-Auftritt, dass Ratschläge an Nachwuchsfußballer zu seinen Aufgaben zählen würden.

Hoeneß sieht eine «Scheinwelt»

«Wir sind ja auch verpflichtet, jungen Spielern ein bisschen den Weg zu geben. Ich habe so viel Erfahrung – wenn ein junger 18-Jähriger nicht von mir noch etwas annimmt, dann müssen wir aufhören», sagte er. «Dieses ganze Influencer-Zeug ist doch alles eine Scheinwelt.» Die Verantwortlichen in den Vereinen müssten die Spieler deshalb «ein bisschen runterholen».

Zudem meinte der 74-Jährige, dass er mit seinen Aussagen Karl besonders motiviert habe. «50 Prozent seiner Tore der letzten Tage, da bin ich mit beteiligt», sagte Hoeneß. Der Offensivspieler des Bundesliga-Tabellenführers erzielte auch beim 2:1 in Mainz am Samstag ein Tor. Von Bundestrainer Jürgen Klopp ist er für die Nations-League-Partien gegen Serbien und die Niederlande nominiert worden.