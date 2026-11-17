Jahrelang beschäftigte der Polizeikostenstreit zwischen dem Bundesland Bremen und der DFL den deutschen Fußball. Vor dem Nordderby Werder gegen HSV kündigt die Politik schon die nächste Rechnung an.

Bremen (dpa) – Die Bremer Innensenatorin Eva Högl möchte der Deutschen Fußball-Liga (DFL) einen Teil der Polizeikosten in Rechnung stellen, die am nächsten Sonntag beim Bundesliga-Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV anfallen werden.

«Wir haben in Kürze wieder ein Hochrisikospiel», sagte die SPD-Politikerin dem Redaktions-Netzwerk Deutschland (RND). «Da machen wir zunächst eine differenzierte Risikobewertung. Anschließend machen wir eine sehr differenzierte klare Aufstellung der Polizeikosten und werden nach aktuellem Stand einen Teil davon der Deutschen Fußball-Liga in Rechnung stellen – nicht dem Verein Werder Bremen.»

Ein Bundesliga-Spiel zwischen den beiden Nordrivalen Werder und HSV war bereits 2015 der Auslöser für den jahrelangen Polizeikostenstreit, den die Bremer Politik und die DFL bis zum Bundesverfassungsgericht austrugen. Erst 2024 bestätigte diese Instanz die Rechtmäßigkeit der Bremer Regelung: Danach ist es verfassungsgemäß, die DFL an den zusätzlich anfallenden Polizeikosten bei sogenannten Hochrisikospielen wie diesem Nordderby zu beteiligen.

Verfahren nach April-Derby läuft noch

Die Bremer Innensenatorin hofft weiterhin, «dass sich andere Länder diesem Vorgehen anschließen». Und sie argumentiert: «Wenn Sie die Bürgerinnen und Bürger fragen, ob alle Polizeikosten, die durch Hochrisikospiele entstehen, auf die Allgemeinheit abgewälzt werden sollen, dann sagen die mehrheitlich: Nein. Denn alle wissen: Im Fußball wird sehr viel Geld verdient.»

Die Spiele zwischen Bremen und Hamburg gehören zu den brisantesten Derbys der Bundesliga. Erst im vergangenen April schossen HSV-Fans nach einer 1:3-Niederlage im Bremer Weserstadion mit Leuchtraketen Richtung Werder-Spieler und -Zuschauer. «Die Polizei Bremen hat hier mehrere Verfahren eröffnet. Die Ermittlungen dauern weiterhin an», teilte ein Sprecher dem «Hamburger Abendblatt» auch sieben Monate danach auf Anfrage mit. Das nächste Nordduell findet an diesem Sonntag in Bremen statt (17.30 Uhr/DAZN).