Seit 2019 gibt es im Deutschen Fußballmuseum eine Ruhmeshalle. Jedes Jahr kommen Persönlichkeiten dazu. Jetzt hat es auch Uli Hoeneß geschafft.

Dortmund (dpa) – Bayern-Patron Uli Hoeneß ist in die Ruhmeshalle des deutschen Fußballs aufgenommen worden. Neben dem 74 Jahre alten Ehrenvorsitzenden des Rekordmeisters aus München wurden auch Ex-Weltmeister Pierre Littbarski (66), die zweimalige Weltmeisterin Kerstin Stegemann (49) und die 1983 verstorbene Trainer-Legende Hennes Weisweiler von der 33-köpfigen Jury ausgewählt.

«Es ist eine große Ehre, in die Hall of Fame des deutschen Fußballs berufen zu werden. Ich werde meine Zeit als Spieler nie vergessen – das war die schönste Zeit. Der Moment, als wir mit dem FC Bayern 1974 erstmals den Europapokal der Landesmeister gewonnen haben – da hätte für mich die Welt stehen bleiben können», sagte Hoeneß.

Er sei dem Fußball «unendlich dankbar, was er mir alles ermöglicht hat», sagte der frühere Bayern-Stürmer und Nationalspieler, der mit der DFB-Auswahl 1972 Europameister und 1974 Weltmeister wurde. Gleichzeitig sei es ihm nach der Karriere immer wichtig gewesen, «auch etwas zurückzugeben».

Auch die zweite Karriere war erfolgreich

Als Funktionär formte Hoeneß den FC Bayern zu einer Weltmarke – zunächst seit 1979 als Manager, später als Präsident und Aufsichtsratschef. Heute ist Hoeneß noch als Ehrenpräsident und Mitglied des Aufsichtsrats für den Verein tätig. Mit Blick auf seinen Gefängnisaufenthalt wegen Steuerhinterziehung hatte die Jury länger über eine Aufnahme von Hoeneß in die Ruhmeshalle debattiert, sich aber dann mit deutlicher Mehrheit dafür entschieden.

Hoeneß war vor zehn Jahren aus der Haft entlassen worden und hatte die Strafe zuletzt als «wichtigen Teil» seines Lebens bezeichnet. Nach der Haft war er wieder in eine Spitzenfunktion beim FC Bayern zurückgekehrt.

«Wenn ich den FC Bayern heute anschaue, denke ich, dass unsere Fans stolz sein können: Sportlich erfolgreich, wirtschaftlich stabil, sozial extrem engagiert. Der FC Bayern ist für viele Menschen eine Heimat und wirkt über den Sport hinaus – das ist in meinen Augen gerade in der heutigen Zeit mindestens so wichtig wie jeder Titel», stellte Hoeneß nun zufrieden fest.

Der langjährige Bayern-Manager und Littbarski setzten sich bei der Jury-Wahl aus einer zuvor bereits bestimmten Auswahl von Ex-Fußballern unter anderem gegen große Namen wie Toni Schumacher, Ulf Kirsten und Jürgen Sparwasser durch. Bei der posthumen Ehrung erhielt Trainer-Legende Weisweiler den Vorzug vor Max Morlock, einem der Weltmeister von 1954. Bei der Frauen-Kür lag Stegemann knapp vor der ehemaligen Weltfußballerin Nadine Keßler (38).