Robin Gosens muss nach dem Zusammenprall mit Torwart Loris Karius vorerst pausieren. Für Schalke kommt der Ausfall zu einem ungünstigen Zeitpunkt.

Sinsheim (dpa) - Der FC Schalke 04 muss vorerst auf Robin Gosens verzichten. Der Ex-Nationalspieler erlitt beim 1:2 in Hoffenheim bei einem Zusammenprall eine Verletzung am rechten Knie. Das teilte der Club ohne weitere Details mit. Gosens werde «zunächst nicht zur Verfügung stehen». Torwart Loris Karius zog sich in derselben Situation Prellungen am Oberkörper und im Gesicht zu. Er soll zeitnah das Training wieder aufnehmen können.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war Gosens bei einer Rettungsaktion mit seinem Schlussmann zusammengeprallt, traf diesen unglücklich mit den Stollen auf der Nase - und musste selbst mit einem Knieverband gestützt von zwei Teamkollegen vom Platz geführt werden.

Dabei war der 32-Jährige gerade erst in die Mannschaft zurückgekehrt. Vor zwei Wochen in Köln waren Gosens und sein Mitspieler Soufiane El-Faouzi mit den Köpfen zusammengestoßen. El-Faouzi lief im Stadion von Sinsheim mit einer Maske auf, Gosens mit schwarzem Verband.

«Wir können keine Spieler duplizieren»

«Es tut uns natürlich unheimlich weh, die ganzen Verletzten, jetzt fallen mit Loris und Robin wieder zwei weg. Es ist eine Zeit, wo wir eng zusammenrücken müssen, als Mannschaft, als Verein, die Fans», sagte Kapitän Kenan Karaman. Muslic prophezeite: «Die nächsten Wochen werden nicht einfach, wir können keine Spieler duplizieren.» Für den Stammkeeper rückte Kevin Müller zwischen die Pfosten. «Gezeichnet», so sein Vertreter, habe Karius in der Kabine ausgesehen.