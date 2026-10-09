Florian Neuhaus geriet bei diversen Gladbach-Trainern aufs Abstellgleis. Der neue Coach Alexander Blessin will dem Hochbegabten noch mal eine Chance geben, spricht aber auch eine Warnung aus.

Mönchengladbach (dpa) – Ex-Nationalspieler Florian Neuhaus erhält unter dem neuen Trainer Alexander Blessin bei Borussia Mönchengladbachs noch einmal eine neue Chance. «Die Tür ist auch für Flo offen», sagte Blessin vor seiner Bundesligapremiere als Borussen-Coach im Derby am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Köln.

«Ich weiß, welche Fähigkeiten er hat. Aber die muss er natürlich auch freilegen», sagte Blessin indes auch weiter. Unter seinen Vorgängern Adi Hütter, Gerardo Seoane und Eugen Polanski hatte der zehnmalige Nationalspieler immer wieder Chancen erhalten, wurde letztlich aber auch immer wieder aussortiert.

Unter Interimscoach Jan-Moritz Lichte hatte Neuhaus nach der Beurlaubung von Polanski beim 3:4 gegen Mainz 05 zuletzt überraschend wieder in der Startelf gestanden und auch prompt getroffen.

«Es sah bislang gut aus, es gibt aber noch lange keine Einsatzgarantie. Aber das Potenzial ist da», sagte Blessin, für den das Derby am Sonntag zur «Initialzündung» werden soll. Mit null Punkten und 16 Gegentoren aus vier Spielen ist die Borussia aktuell Tabellenletzter. «Wir haben die Möglichkeit, mit einem Spiel wieder sehr viel gutzumachen», sagte der Gladbach-Coach zur Bedeutung des Derbys. «Ich sehe sehr viele Dinge, die mich positiv stimmen.»