Bremen (dpa) - Angesichts der Top-Torquote von Bundesliga-Rückkehrer Niclas Füllkrug plädiert Rekordnationalspieler Lothar Matthäus für eine Rückkehr des Bremer Stürmers in die Fußball-Nationalmannschaft. «Ich weiß nicht, ob bei Jürgen Klopp steht: Ü30! Stopp! Rotes Licht! Er netzt, er macht Tore. Ich fordere ihn nicht. Aber Jürgen Klopp sollte zumindest darüber nachdenken», sagte der 65-jährige Matthäus bei einer Gesprächsrunde für seinen Sponsor «Interwetten» in München.

Der 33 Jahre alte Füllkrug führt nach sechs Spieltagen die Torschützenliste der Bundesliga mit sechs Treffern an. In 24 Länderspielen kommt er auf eine Quote von 14 Toren. Klopp setzte in den ersten vier Länderspielen als Bundestrainer allerdings auf deutlich jüngere Angreifer, die allesamt torlos blieben.

«Natürlich haben wir auf der Position ein Problem. Natürlich fehlt uns dieser Mittelstürmer. Wir haben vier, fünf junge Spieler, die jetzt dabei waren. Aber der Einzige, der wirklich mit Toren überzeugt und Argumente liefert, ist Niclas Füllkrug», sagte Matthäus.

Füllkrug als Übergangslösung bis zur EM 2028

Füllkrug könne Deutschland zumindest zur Europameisterschaft 2028 helfen, «auch weil er ein positiver Typ ist», argumentierte Matthäus in München. «Die Zahlen sprechen für ihn, auch wenn er schon ein gewisses Alter hat. Jürgen Klopp will die Nationalmannschaft verjüngen, aber die Jungen haben noch zu große Schwankungen in ihren Leistungen. Einen erfahrenen Joker wie Füllkrug zu haben, würde mir ein gutes Gefühl geben», schrieb TV-Experte Matthäus schon zuvor in seiner Sky-Kolumne.

Nach seinem Doppelpack beim 2:2 der Bremer gegen den SC Paderborn hatte Füllkrug selbst genervt auf das Thema Nationalmannschaft reagiert. «Und wenn ich jetzt 44 Mal gesagt habe, dass ich da nicht drüber reden will, wäre es cool, wenn wir nicht mehr darüber reden», sagte der Angreifer.