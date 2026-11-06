Werder Bremens Torjäger und DFB-Rückkehrer Niclas Füllkrug ist aktuell nur ausgeliehen. Werder-Geschäftsführer Fritz will ihn halten - kennt aber auch die Schwierigkeiten.

Bremen (dpa/lni) – Werder Bremens Fußball-Geschäftsführer Clemens Fritz hat den Wunsch einer längerfristigen Anstellung des aktuell stark aufgelegten Angreifers Niclas Füllkrug untermauert, aber auch die Schwierigkeiten im Blick. «Wir würden uns natürlich freuen, wenn er über die Saison hinaus in Bremen bleibt. Aber konkrete Aussagen dazu zu treffen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh», sagte der 45-Jährige RTL/Sky.

Aktuell ist der 33 Jahre alte Füllkrug nur ausgeliehen vom englischen Zweitligisten West Ham United. «Wir haben dabei drei Parteien am Tisch: zum einen Niclas, zum anderen uns und natürlich auch West Ham. Wir wissen, was wir an Niclas haben, und Niclas weiß, was er an Werder hat», sagte Fritz.

Wichtig sei, dass sich Füllkrug wohlfühle. «Ich glaube, das ist gegeben. Das sieht man Woche für Woche, nicht nur im Training, sondern auch am Wochenende. Der nächste Schritt ist dann, mit West Ham in den Dialog zu kommen. Wir werden dazu natürlich Gespräche führen. Am Ende müssen wir auch schauen, wie das wirtschaftliche Paket aussieht», stellte Fritz klar.

Fritz: «Seine Zahlen und seine Leistungen sprechen für sich.»

Der Top-Torschütze der Bundesliga war nach längerer Abstinenz von Bundestrainer Jürgen Klopp in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft berufen worden. «Seine Zahlen und seine Leistungen sprechen für sich. Er hat sich die Nominierung mit seinen hervorragenden Leistungen in den vergangenen Wochen absolut verdient», lobte Fritz den Angreifer, der aktuell mit neun Treffern vor dem Leverkusener Patrik Schick (sieben) die Torschützenliste anführt.

Füllkrug, der seit dem Sommer als Leihspieler an der Weser auftrumpft, wurde in der Werder-Jugend ausgebildet und ist schon insgesamt zweimal zu den Grün-Weißen zurückgekehrt. Nach zwei erfolglosen Jahren bei West Ham und AC Mailand half er den Norddeutschen mit seinen Treffern, dass sie aktuell auf dem fünften Tabellenrang stehen. Am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) tritt Werder beim VfB Stuttgart an.