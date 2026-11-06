Über Lennart Karl wird aktuell viel diskutiert. Auch aus dem FC Bayern kam Kritik. In Madrid reagiert der Jungstar mit einem Tor - und einer Jubelgeste. Der Münchner Sportdirektor bezieht Position.

München (dpa) - Sportdirektor Christoph Freund hat nach der jüngsten Kritik an Jungstar Lennart Karl auch aus den Reihen des FC Bayern ein Plädoyer für den 18-Jährigen gehalten. Der Österreicher ermahnte den Fußball-Nationalspieler aber auch zugleich, seinen Fokus auf den Platz und harte Arbeit zu richten.

«Lenny ist ein anderer Typ als andere junge Spieler. Aber wir wollen ja auch Typen haben ganz gerne. Er ist frech. Er scheißt sich nichts. Er macht Tore, die andere nicht machen. Er ist mutig - und außerhalb des Platzes ist er ein bisschen anders als andere. Das gehört auch dazu», sagte der Münchner Sportdirektor vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel des FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Mainz.

Nach seinem kometenhaften Aufstieg muss der von Bundestrainer Jürgen Klopp wieder für die Fußball-Nationalmannschaft berufene Karl nach der wegen einer Verletzung verpassten WM in dieser Saison erstmals mit Gegenwind umgehen.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß empfahl ihm jüngst mehr «Demut». Zwischen den Bayern-Bossen und Karls Berater Michael Ballack kam es zu einem Disput. Nach dem 2:0 bei Atlético Madrid in der Champions League wurde intensiv über Karls Torjubel mit einer Bla-Bla-Geste diskutiert.

«Wir sprechen intern mit Lenny»

«Wir sprechen intern mit Lenny», verriet Freund nach der Unruhe in den vergangenen Wochen. «Für uns ist - ganz ehrlich - entscheidend, was er auf dem Platz macht, wie er trainiert, wie er arbeitet. Weil ein großer Grund, warum er so durchgestartet ist letztes Jahr, ist, weil er so hart gearbeitet hat. Das sieht man an seinen Daten, wie viel er läuft, wie viel er sprintet, was er gegen den Ball macht», erklärte der Österreicher.

Karl habe «eine schwierige Zeit» hinter sich, was in seinem Alter aber ganz normal sei. «Er war verletzt, sogar zweimal, eine größere Verletzung war dabei. Er hat sich aber zurückgekämpft», sagte Freund. «Die Basis ist immer, dass er hart arbeitet, das besprechen wir auch immer wieder mit Lenny. Daher bin ich sehr positiv, dass er sich in den nächsten Wochen und Monaten weiter belohnen wird und auf dem Platz seine Antworten gibt.»

Klopp hat Karl wieder nominiert

Freund begrüßt auch die Nominierung Karls für die DFB-Auswahl: «Ich freue mich für Lenny, dass er wieder im Nationalteam dabei ist. Ich glaube, er hat sich das auch verdient. Er hat auch da gute Leistungen gebracht. Ich war mit Jürgen Klopp nicht im Austausch, aber ich glaube, er weiß, was er an Lenny hat. Auch wir wissen, was wir am Lenny haben.»