Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern auch bei der 6:1-Gala gegen Leipzig. Wann er wieder im Tor steht, ist nicht klar. Ein anderer Star soll noch in diesem Monat wieder für die Münchner auflaufen.

München (dpa) – Der Zeitpunkt der Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor des FC Bayern München ist weiter offen. «Es ist nichts Schlimmes, es ist einfach ein bisschen Flüssigkeit im Fuß gewesen, nichts Dramatisches. Es hat für heute noch nicht gereicht, jetzt schauen wir mal, ob es bis Mittwoch reicht», sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem 6:1 gegen RB Leipzig. Am Mittwoch sind die Münchner in der Champions League Gastgeber für einen Finalisten der Vorsaison, den FC Arsenal.

Urbig auch gegen Arsenal im Tor?

Eberl präzisierte mit seiner Aussage die Beschwerden des 40 Jahre alten Bayern-Kapitäns. Bisher hatte Trainer Vincent Kompany immer nur davon gesprochen, dass Neuer etwas am Fuß gespürt habe.

Beim Sieg des deutschen Fußball-Rekordmeisters im Bundesliga-Topspiel stand wie beim 3:3 auswärts gegen Viking Stavanger Jonas Urbig im Bayern-Tor. «Jeder ist bereit zu spielen», sagte der 23-Jährige. «Ich hoffe, dass der Manu schnell wieder fit wird, das ist klar. Wenn ich gebraucht werde, bin ich da.» Viel zu tun bekam er gegen die enttäuschenden Leipziger nichts, einen Gegentreffer kassierte er in der Nachspielzeit durch Andrija Maksimovic dennoch. Zuvor hatten Luis Díaz, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise und Harry Kane für die Münchner getroffen.

Musiala-Rückkehr noch in diesem Monat

Eberl weckte Hoffnungen, dass die gegen die Sachsen brillante Offensive bald eine weitere Alternative bekommt. Zwar wird Jamal Musiala gegen die Londoner nach seinem Muskelfaserriss noch fehlen, aber der Nationalspieler ist nicht mehr weit vom Comeback entfernt. «Ich glaube, gegen Arsenal wird es nicht reichen. Jetzt wird er langsam, langsam herangeführt, aber im Oktober kommt er noch zurück», sagte Eberl.