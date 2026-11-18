Eintracht Frankfurt hat seinen neuen Sportvorstand Joti Chatzialexiou früher vom 1. FC Nürnberg losgeeist. Wann der 50-Jährige das Amt bei den Hessen übernimmt.

Frankfurt/Main (dpa) – Joti Chatzialexiou tritt seinen Job als neuer Sportvorstand des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt bereits am 1. Dezember an. Darauf haben sich die Hessen mit dem 50-Jährigen verständigt. Ursprünglich sollte Chatzialexiou die Nachfolge von Markus Krösche, von dem sich die Eintracht Mitte Oktober getrennt hatte, erst zum 1. Februar 2027 antreten.

«Wir freuen uns sehr, dass wir uns mit Joti auf einen früheren Beginn seiner Tätigkeit bei Eintracht Frankfurt verständigen konnten. Der 1. Dezember ist für uns ein sehr guter Zeitpunkt. So können wir die anstehenden Aufgaben gemeinsam angehen und frühzeitig die Weichen für die weitere sportliche Entwicklung stellen», sagte Frankfurts Aufsichtsratschef Matthias Beck.

Zuvor hatte sich Chatzialexiou mit dem Zweitligisten 1. FC Nürnberg auf ein vorzeitiges Ende seines Arbeitsvertrages bereits zum 30. November statt wie geplant erst am 31. Januar 2027 geeinigt. «Die Vorfreude auf meine neue Aufgabe bei Eintracht Frankfurt ist riesig. Umso schöner ist es, dass wir uns auf einen früheren Start verständigen konnten», sagte der frühere DFB-Funktionär.

Chatzialexiou wird damit bereits in die Vorbereitung auf die anstehende Wintertransferperiode eingebunden und kann die sportliche Entwicklung des Vereins von Beginn an aktiv mitgestalten. «Joti bringt große Erfahrung, eine klare sportliche Vorstellung und eine besondere Verbundenheit zu unserer Eintracht mit. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit», sagte Beck.