Maximilian Beier wird nach seinem Siegtor für den BVB mit einem Ticket für die Darts-EM belohnt. Im Dortmunder Stadion schaut Dart-Ass Stephen Bunting zu. Mit dem hat Beier eine lustige Vergangenheit.

Dortmund (dpa) – Borussia Dortmunds Joker und Darts-Fan Maximilian Beier hat nach seinem Siegtor in der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt ein besonderes Geschenk bekommen. «Mir hat ein Fan da ein Ticket in die Hand gedrückt. Es sind wohl hier Darts-Weltmeisterschaften in den Westfalenhallen, und der hat ihm ein Ticket geschenkt», berichtete BVB-Trainer Niko Kovac nach dem 1:0-Erfolg mit einem Schmunzeln. «Und das habe ich ihm dann weitergegeben, sodass er dann auch als Dartfan hingehen kann.»

Darts-Karriere nach dem Fußball?

«Für mich persönlich ist das so. Ich kann nach einem Spiel schlecht schlafen. Und wenn ich nicht schlafen kann, spiele ich eben noch ein bisschen Darts, um runterzukommen», beschrieb Beier seine Leidenschaft in einem Vereinsinterview im vergangenen Jahr. Im Interview nach der Partie verriet der 24-Jährige außerdem seine besondere Beziehung zum Dartsspieler Stephen Bunting.

«Ich habe ihm ein Leg abgenommen. Also ich habe schon mal Stephen Bunting besiegt», berichtete Beier bei Sky von einem persönlichen Duell gegen den englischen Darts-Star. Für ein ganzes Set – bei dem man drei Spiele gewinnen muss – habe es aber nicht gereicht. «Er hat gesagt, dass ich Potenzial habe für nach der Karriere», berichtete Beier mit einem Lachen.

Bunting im Stadion

Seit Donnerstag findet in den Dortmunder Westfalenhallen direkt neben dem Signal-Iduna-Park die Europameisterschaft im Darts statt. Am Sonntag kommt es mit den Viertelfinal-, Halbfinal- und Finalspielen dann zum großen Showdown in den Westfalenhallen.

Den umjubelten Siegtreffer von Beier bekam Bunting im Signal-Iduna-Park sogar mit eigenen Augen mit. Vor seinem Viertelfinale gegen den Waliser Gerwyn Price am Sonntag schaute sich Bunting die BVB-Partie gegen Eintracht Frankfurt im Stadion an. «Zeit für etwas Fußball», schrieb der 41-Jährige unter einem Beitrag bei Instagram.

Zu ausgiebig wird Beier die Würfe seiner Darts-Helden in den Westfalenhallen aber nicht feiern dürfen. Bereits am Dienstag (20.45 Uhr/ ZDF und Sky) geht es für Borussia Dortmund im DFB-Pokal gegen Werder Bremen mit dem nächsten Pflichtspiel weiter.