Ein gemeinsames Foto im Netz zeigt Robert und Alicia Andrich mit ihrem neugeborenen Sohn. Für den Fußballer hat die Geburt auch Folgen für den Einsatz in der Europa League.

Leverkusen (dpa) – Fußball-Nationalspieler Robert Andrich und seine Frau Alicia sind zum dritten Mal Eltern geworden. Das Paar verkündete die Geburt eines Sohnes mit einem gemeinsamen Schwarz-Weiß-Foto bei Instagram. Das Bild zeigt Alicia mit dem Baby auf der Brust im Krankenhausbett, während ihr Mann am Bett über den beiden lehnt. Dazu schreiben sie: «Hello world, 22.10.26 – 8:11 Uhr» mit einem blauen Herz.

Andrich verpasst daher auch das Europa-League-Spiel seiner Mannschaft Bayer Leverkusen am (heutigen) Donnerstagabend auf Kreta, wie der Verein auf Nachfrage mitteilte. Robert und Alicia Andrich haben bereits eine Tochter, Malia, und einen Sohn, Matteo. Die Schwangerschaft von Kind Nummer drei hatte das Paar im Mai öffentlich gemacht. Ende Juni verrieten sie außerdem in den sozialen Medien, dass ihr drittes Kind ein Junge ist.